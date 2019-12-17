Новые учебно-методические комплексы по бурятскому языку для первоклассников поступили в Усть-Ордынский Бурятский округ

УОБО, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые учебно-методические комплексы для первого класса по предмету «Бурятский язык» поступили в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Первой школой, куда были доставлены учебники, стала Корсукская общеобразовательная школа Эхирит-Булагатского района. В ближайшее время 1,5 тысячи УМК, состоящих из учебных пособий, рабочих тетрадей, методических рекомендаций для учителей, учебников для чтения и аудиоприложений, будут распределены между образовательными организациями УОБО, Ольхонского района и села Одинск Ангарского муниципального района, в которых преподают бурятский язык.

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, уникальность нового учебно-методического комплекса состоит в том, что он составлен с учетом языковых (диалектных) особенностей нашего региона. Кроме того, первоклассники впервые будут заниматься по учебникам, в которых написано о знаменитых земляках, упоминаются местные географические названия.

– Издание учебно-методического комплекса стало одним из направлений работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа совместно с министерством образования Иркутской области по вопросу сохранения и развития бурятского языка. УМК изданы в рамках реализации мероприятия «Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, – сообщил Анатолий Прокопьев.

По словам Анатолия Прокопьева, в настоящее время подготовлена рукопись УМК для второго класса, в дальнейшем планируется выпуск учебно-методических комплексов для 3–9 классов. Эту работу продолжит рабочая группа, в которую входят сотрудники Института развития образования Иркутской области, Центра сохранения и развития бурятского языка Восточного института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», преподаватели бурятского языка и литературы из шести районов УОБО.