Новый детсад открылся в Иркутске на улице Зимняя

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый детский сад на 350 мест на улице Зимняя в Иркутске открыли для посещения детей. В дошкольном учреждении уже работают четыре группы, остальные воспитанники еще проходят необходимое медицинское обследование. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

– В настоящий момент завершены регистрация и оформление в собственность муниципального образования земельного участка и здания. Ведется процедура получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. При этом уже получены положительные заключения от Роспотребнадзора и Госпожнадзора, которые являются определяющими при работе с детьми, – уточнил Виталий Барышников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, детский сад возводили в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы» на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов. Работы завершили в конце сентября 2019 года. После этого проводилось устранение выявленных строительных недочетов, а также выполнялись комплектование дошкольного учреждения и оформление всех необходимых документов.

Двухэтажное здание детского сада состоит из двух блоков. Учреждение рассчитано на 16 групп дневного пребывания, в том числе и детей в возрасте до трех лет, созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Каждая групповая ячейка имеет игровые комнаты, буфетные и раздевальные. Кроме этого, в здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, плавательный бассейн, медицинский кабинет, пищеблок. На территории сада размещены игровые и спортивная площадки, обеспечен проезд вокруг здания, оборудованы тротуары.