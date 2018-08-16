Новую лекцию «Научных weekend-ов» посвятят истории Иркутска

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новая лекция в рамках проекта «Научные weekend-ы» будет посвящена истории Иркутска. Горожанам и гостям областного центра 19 мая расскажут, откуда пошла «иркутскость», о которой сейчас многие спорят.

Как сообщают со-организаторы, клуб молодых ученых «Альянс», лекцию о том, как формировался город в начале 19 века и что двигало территорию двести лет назад, прочтет кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-экономических дисциплин, руководитель лаборатории городского развития и социальных инноваций Международного института экономики и лингввистики ИГУ Мария Плотникова.

Напомним, каждую субботу с 10 марта по 2 июня 2018 года любой желающий горожанин или гость Иркутска может побывать на бесплатных научно-популярных лекциях по самым известным направлениям науки. Проект посвящен 100-летию со дня образования ИГУ.

КООРДИНАТЫ:

Лекция об «иркутскости» пройдет в субботу, 19 мая, в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Начало в 11.00. Вход свободный.