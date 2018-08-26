Новую школу в Молодежном залило, но последствия быстро устранили

Иркутский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Новая школа в Молодежном Иркутского района, строительство которой завершилось этим летом, пострадала от дождя еще до официального открытия. Районные власти отрапортовали о ликвидации последствий ливня, нанесшего зданию ущерб.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутского района со ссылкой на начальника управления образования администрации Иркутского района Романа Зарипова, вода попала в вентиляционную шахту, в результате в двух корпусах здания на первом и втором этаже пострадала потолочная плитка. Работники компании-подрядчика приступили к работам в тот же день в рамках гарантийных обязательств.

– Это рядовая ситуация, ничего экстренного в ней нет, – заявил Роман Зарипов. – Здание новой школы дает усадку, мы смотрим, как ведут себя те или иные материалы, использованные в строительстве. Гарантийный срок – пять лет, в течение этого времени подрядная организация будет устранять все выявленные недостатки в рамках муниципального контракта в ходе эксплуатации.

Школа имени Героев-космонавтов Иркутской области, рассчитанная на 1275 мест, начнет работу 1 сентября 2018 года. Этот объект был принят 20 декабря 2017 года службой государственного строительного надзора и 13 августа 2018 года прошел приемку межведомственной комиссией к новому учебному году.