ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Образование
05.04.2019

Образовательный процесс в школе в Казачинско-Ленском районе, где произошел пожар, приостановлен не будет

Казачинско-Ленский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из корпусов средней школы сгорел 5 апреля в селе Казачинское Казачинско-Ленского района.

Пожар начался утром во время уроков. Дети были эвакуированы, никто не пострадал, сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на министерство образования Иркутской области.

Напомним, по данным ГУ МЧС по Иркутской области, к месту были направлены три пожарно-спасательные расчета. На момент прибытия пожарных горела кровля спортзала. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Причины устанавливаются.

Школа в Казачинском была открыта в 1957 году, состоит из нескольких корпусов. Сгорел деревянный корпус 1991 года постройки, в нем располагались спортзал, актовый зал, столовая и пять учебных классов. Всего в школе обучается 441 ребенок с первого по 11 класс.

– На момент пожара в этом корпусе находилось 68 детей, все они были эвакуированы до прибытия пожарных, – рассказал начальник управления образования Казачинско-Ленского района Сергей Игнатко.

Образовательный процесс прерываться не будет. В школу ребята пойдут уже в понедельник. Питание будет организовано на базе интерната, который находится поблизости.

– Восстанавливать сгоревшее здание нецелесообразно. Вопрос о возможном строительстве нового объекта на этой территории будет рассмотрен в ближайшее время совместно с администрацией Казачинско-Ленского района, – пояснили в министерстве образования региона.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
Образовательный процесс в школе в Казачинско-Ленском районе, где произошел пожар, приостановлен не будет05.04.2019
2019-04-05-07-57-04
Казачинско-Ленский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из корпусов средней школы сгорел 5 апреля в селе Казачинское Казачинско-Ленского района.
Евгений Стекачёв: Иркутск «впереди планеты всей» по строительству школ04.04.2019
2019-04-04-04-03-51
Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске каждый год строятся новые школы и это основной способ сократить количество смен обучения. Город с задачей справляется по максимуму, считает председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв.
Тотальный диктант-2019 в Иркутске можно будет написать на колесе обозрения03.04.2019
-2019-
Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 апреля открылась регистрация на площадки Тотального диктанта. Всего их 25, в том числе – колесо обозрения «Кругозор» и музейно-планетарный комплекс «Ноосфера».
Выпускников вузов Приангарья приглашают принять участие в декаде «Диплом есть – что дальше»03.04.2019
2019-04-02-09-59-45
Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 10 по 20 апреля пройдет декада мероприятий «Диплом есть – что дальше».
Законодательную инициативу по допвыплатам студентам-целевикам внесла группа депутатов под руководством Сергея Сокола02.04.2019
2019-04-02-09-13-19
Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Довести размер дополнительной ежемесячной выплаты студентам целевого обучения, получающим высшее медицинское или педагогическое образование, до суммы три тысячи рублей призвана законодательная инициатива группы депутатов Заксобрания.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 2 апреля 2019 года02.04.2019
edu020419
РУСАЛ предоставляет братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ01.04.2019
Братск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ предоставляет юным братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ и обучаться на техников-механиков или электриков по целевому договору.
Выпускники школ Иркутской области предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию01.04.2019
2019-04-01-09-51-06
Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников общеобразовательных учреждений проходит в Иркутской области. Он продлится до 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутских школьников приглашают на «Неделю профессий»31.03.2019
Иркутск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске с 1 по 5 апреля в коворкинге «Точка кипения» пройдет серия профессиональных проб и мастер-классов для школьников «Неделя профессий».
В трех школах Иркутска и Братска планируют готовить будущих академиков29.03.2019
2019-03-29-04-07-28
Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Братске планируется открыть три базовые школы Сибирского отделения Академии наук. Предположительно они смогут работать на базе двух лицеев в областном центре и одного в северной столице региона, но проект пока находится в стадии разработки. Об этом стало известно на пресс-конференции 25  марта в Иркутске.
Определены финалисты девятой научной конференции школьников «Человек и космос», которая пройдет в ИСЗФ СО РАН 12 апреля28.03.2019
2019-03-28-03-05-15
Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В финал девятой научной конференции школьников «Человек и космос», который пройдет 12 апреля в Институте солнечно-земной физики СО РАН, вышли 29 участников. Как рассказал председатель оргкомитета конференции, научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Челпанов, это учащиеся первых – одиннадцатых классов из Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Ольхонского и Черемховского районов Иркутской области и города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дмитрий Бердников принял участие в городском собрании родителей Правобережного округа27.03.2019
2019-03-27-04-22-43
Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в городском собрании родителей Правобережного округа, которое состоялось в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты 2019».
В выборах ректора Братского госуниверситета участвуют два кандидата26.03.2019
2019-03-26-05-44-02
Братск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Аттестационная комиссия согласовала две кандидатуры для участия в выборах на должность ректора Братского госуниверситета. Это заведующий базовой кафедрой воспроизводства и переработки лесных ресурсов БрГУ Виктор Иванов и советник при ректорате БрГУ Илья Ситов.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 25 марта 2019 года25.03.2019
edu250319
Образовательную настольную игру об Иркутске презентовали на «Книгамарте»25.03.2019
2019-03-25-09-58-38
Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На международном книжном фестивале «Книгамарт» в Иркутске 24 марта прошла презентация настольной игры «Иркология».
В школы Приангарья поступили 22 новых автобуса22.03.2019
-22-
Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В образовательные учреждения Иркутской области передали 22 новых школьных автобуса. В 2019 году планируется закупить еще 35 транспортных средств для 17 муниципальных образований, на это в облбюджете предусмотрено 63 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
К 2019 году 59 тысяч детей в Приангарье учатся во вторую смену, больше половины из них – в Иркутске и районе21.03.2019
-2019-59-
Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Во вторую смену в 2018-2019 учебном году обучаются 59 тысяч 344 юных жителя Приангарья, в том числе в школах Иркутска и Иркутского района – 33 тысячи 932 ученика или 57,2%. Об этом 20 марта на сессии ЗС сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.
ИРНИТУ получил государственную аккредитацию по всем программам20.03.2019
2019-03-19-23-54-17
Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Рособрнадзор опубликовал на своем сайте заключение комиссии по аккредитационной экспертизе Иркутского национального исследовательского технического университета. Аккредитация пройдена по всем образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, реализуемым в университете.
В ИГУ будут готовить мотострелков19.03.2019
2019-03-19-04-53-48
Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - При ИГУ создадут военный учебный центр (ВУЦ). Там будут готовить мотопехоту – командиров отделений и старших стрелков. Выпускники получат звания сержантов и солдат запаса.
В треке «Технологии беспроводной связи» олимпиады НТИ победила команда «Полая шестерня»18.03.2019
2019-03-18-12-29-39
Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подведены итоги финального этапа Всероссийской инженерной олимпиады НТИ по трем трекам – «Технологии беспроводной связи», «Дополненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы».
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 18 марта 2019 года18.03.2019
edu180319
Аттестация кандидатов на должность ректора ИГУ назначена на 14 июня15.03.2019
-14-
Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Аттестация кандидатов на должность ректора ИГУ состоится 14 июня 2019 года. Дата утверждена приказом министерства науки и высшего образования РФ 12 марта, сообщает пресс-служба вуза.
Иркутские следователи повысят квалификацию в московской и питерской академиях14.03.2019
2019-03-14-09-30-29
Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователей-бакалавров из Иркутской области приглашают поступить на факультет магистерской подготовки Московской и Санкт-Петербургской академий СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутске стартовал финал Олимпиады «Национальная технологическая инициатива»14.03.2019
2019-03-14-02-29-42
Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск, в числе 17 российских городов, принимает финал Олимпиады «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Состязания пройдут по трем направлениям (трекам) – «Технологии беспроводной связи», «Дополненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы». Всего направлений 19.
В Иркутске выбрали лучших учителя и воспитателя 2019 года13.03.2019
-2019-
Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги муниципального этапа региональных конкурсов «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» 2019 года. Победителей объявили во время интернет-брифинга в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты», сообщает пресс-служба мэрии.
Тотальный диктант отправился в автопробег от Владивостока до Таллина – в Иркутск он заедет 17 марта12.03.2019
Иркутск, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - Новый автопробег Тотального диктанта стартовал 11 марта – чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллину, за 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант, в том числе и Иркутск, сообщают организаторы.
В марте в университетском комплексе ИрГУПС стартуют Дни открытых дверей12.03.2019
2019-03-11-11-06-48
Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете путей сообщения будущих абитуриентов ждут 23 марта на День открытых дверей.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 11 марта 2019 года11.03.2019
edu110319
В Иркутске стартует проект «Образовательная весна-2019. Новые горизонты»11.03.2019
2019-03-11-07-45-02
Иркутск, 11.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 марта стартует проект «Образовательная весна-2019. Новые горизонты».
Иркутские абитуриенты смогут пройти вступительные испытания в ГИТИС онлайн11.03.2019
Иркутская область, 11.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Абитуриенты Иркутской области смогут пройти вступительные испытания в ГИТИС онлайн. На базе интернет-платформы для поиска талантов МТС «Поколение М» для абитуриентов ГИТИС впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний.
Лучшие начинающие фермеры Приангарья представят регион на федеральном уровне09.03.2019
Иркутская область, 9.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональный этап седьмой интеллектуальной игры «Начинающий фермер» прошел в ИрГАУ. Участие в нем приняли 45 школьников и студентов организаций среднего и высшего профессионального образования.
В Иркутской области у школ в пяти районах приостановлено действие госаккредитации07.03.2019
2019-03-07-04-20-15
Иркутская область, 7.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области у шести школ в пяти районах приостановлено действие государственной аккредитации.
Минтруд Приангарья утвердил приоритетные профессии для обучения безработных на 2019 год06.03.2019
-2019-
Иркутская область, 6.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - Министерство труда и занятости Иркутской области утвердило 125 приоритетных профессий для организации краткосрочной профессиональной подготовки безработных по востребованным профессиям на рынке труда Приангарья в 2019 году.
Еще у одного иркутянина обнаружили поддельный диплом ИРНИТУ05.03.2019
2019-03-05-05-50-09
Иркутск, 5.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Еще у одного иркутянина обнаружили и изъяли поддельный диплом ИРНИТУ.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 4 марта 2019 года04.03.2019
edu040419
Читать все новости раздела «Образование»
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске