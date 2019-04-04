Образовательный процесс в школе в Казачинско-Ленском районе, где произошел пожар, приостановлен не будет

Казачинско-Ленский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из корпусов средней школы сгорел 5 апреля в селе Казачинское Казачинско-Ленского района.

Пожар начался утром во время уроков. Дети были эвакуированы, никто не пострадал, сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на министерство образования Иркутской области.

Напомним, по данным ГУ МЧС по Иркутской области, к месту были направлены три пожарно-спасательные расчета. На момент прибытия пожарных горела кровля спортзала. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Причины устанавливаются.

Школа в Казачинском была открыта в 1957 году, состоит из нескольких корпусов. Сгорел деревянный корпус 1991 года постройки, в нем располагались спортзал, актовый зал, столовая и пять учебных классов. Всего в школе обучается 441 ребенок с первого по 11 класс.

– На момент пожара в этом корпусе находилось 68 детей, все они были эвакуированы до прибытия пожарных, – рассказал начальник управления образования Казачинско-Ленского района Сергей Игнатко.

Образовательный процесс прерываться не будет. В школу ребята пойдут уже в понедельник. Питание будет организовано на базе интерната, который находится поблизости.

– Восстанавливать сгоревшее здание нецелесообразно. Вопрос о возможном строительстве нового объекта на этой территории будет рассмотрен в ближайшее время совместно с администрацией Казачинско-Ленского района, – пояснили в министерстве образования региона.