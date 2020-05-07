Образовательный процесс в вузах Приангарья планируют завершить к концу июня

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 74 тысячи студентов вузов Иркутской области проходят обучение в дистанционной форме. Такой формат сохранится до конца июня. Дистанционными будут промежуточная и итоговая аттестации, а также защита выпускных квалификационных работ, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на областное Минобразования.

Приемная кампания в вузах стартует, как только будут опубликованы последние результаты ЕГЭ. Ранее Минобрнауки РФ из-за пандемии коронавируса сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая – 24 августа.

Кроме того, с 6 мая студенты старших курсов медицинских специальностей в соответствии с приказом Минздрава России приступили к очному прохождению учебной практики. Все они пройдут дополнительную подготовку по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Вместе с тем, напомним, ЕГЭ-2020 предварительно стартует 8 июня и пройдет по единому для всей страны расписанию. Сроки проведения экзаменов могут корректироваться министерством просвещения РФ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.