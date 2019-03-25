Образовательную настольную игру об Иркутске презентовали на «Книгамарте»

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На международном книжном фестивале «Книгамарт» в Иркутске 24 марта прошла презентация настольной игры «Иркология». В 2017 году такой проект запустили молодые практикующие архитекторы-реставраторы Евгения Кузнецова и Алена Бобрышева. – Если кто-то про нашу профессию думает, что мы «фасады красим», то это не так. Мы архитекторы – поэтому мы проектируем. Мы реставраторы – поэтому мы проектируем уже построенные дома, такой вот парадокс, – рассказала Алена Бобрышева. Архитектурное культурное наследие в Иркутске, безусловно, есть, но его состояние зачастую не радужно. Более того, по словам авторов «Иркологии», большинство горожан вообще не любит это наследие и не понимает, зачем оно нужно. На страницах проекта в соцсетях архитекторы проводили опросы среди подписчиков по нескольким темам: должно ли государство реставрировать все культурные объекты, сколько их всего в областном центре и что делать с таким количеством? Как выяснилось, почти две трети иркутян разных возрастов из числа опрошенных уверены, что восстанавливать исторические памятники обязаны власти, тогда как на самом деле это забота собственника. – У нас была теория о том, что так считают люди «советской закалки», однако даже молодежь в большинстве высказалась в таком ключе, – пояснила Алена Бобрышева. – Сразу оговорюсь, что по количеству респондентов наши результаты вряд ли претендуют на полноценное статистическое исследование, на наши вопросы ответили в сумме человек 40. Однако тенденции по вариантам ответов во всех случаях сохранялись, будь то пять или 40 человек. В ходе опросов, рассказали авторы Иркологии, выяснилось, что есть несколько устойчивых мифов относительно архитектурных памятников. Первый – уже упомянутая «обязанность» государства реставрировать здания. Второй – нужно оставить только самые красивые из памятников, а остальные, неприглядные или разваливающиеся, снести. Однако, говорят архитекторы, ценность памятников измеряется не только и не столько его красотой: даже самая неприметная закопченная избушка может быть уникальной постройкой. Третье же из популярных заблуждений – о том, что все архитектурные сооружения нужно перевезти в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» как в некий «заповедник для памятников». Впрочем, уверенно заявляют реконструкторы, это вовсе не требуется: большинство строений логичны и уместны на своем историческом месте, да и «Тальцы» не резиновые. Вот поэтому, чтобы переломить общественное мнение о «ненужности» архитектурных памятников в Иркутске, и появилась на свет «Иркология». Кстати, проект стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов в 2017 году. – Мы считаем, что наше историко-культурное наследие нужно популяризировать, говорить о нем как можно больше, чтобы иркутяне знали, среди чего живут. Нельзя любить то, о чем не знаешь, – говорят авторы проекта. – Формат настольной игры мы выбрали, потому что это весело, интересно, и в компании при общении в игровой форме узнать что-то полезное сейчас можно очень быстро. Сама игра проста. Есть игровое поле – карта Иркутска. Там отмечено чуть более 20 локаций – это здания и территории. Есть несколько игровых колод, две основные – «персонажи» и «маршруты», и колоды карточек с заданиями, на которые нужно отвечать каждому из игроков по очереди. Люди играют от лица персонажей – это реальные жители Иркутска конца 19 – начала 20 века. Цель – добраться из пункта А в пункт Б максимально быстро, при этом накопив как можно больше денег. В игру могут играть от двух до шести человек. – Большинство заданий на карточках – это вопросы. Они имеют градацию от простых к сложным и посвящены историко-культурному наследию Иркутска, в основном, дореволюционному – названию улиц и зданий, их истории, – рассказала Евгения Кузнецова. – «Иркология» рассчитана на взрослых и подростков от 14 лет и старше. В будущем мы планируем развить наш проект в нечто большее, чем просто игра. Напомним, международный фестиваль «Книгамарт» проходит в Иркутске с 22 по 25 марта. В программе – лекции, встречи, выставки и презентации. Генеральный партнер мероприятия – Иркутская нефтяная компания. Мария Маякова, Телеинформ. Фото автора ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... инк

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