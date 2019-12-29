|Образование
|30.12.2019
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Объявлены выборы ректора ИГУ
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Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены выборы ректора Иркутского госуниверситета. Аттестация кандидатов на эту должность пройдет 18 февраля 2020 года соответственно.
Согласно
Напомним, с того момента, когда были отменены выборы ректора ИГУ в июле 2019 года, обязанности руководителя вуза исполняет доктор химических наук, профессор Александр Шмидт.
Также напомним, этим же приказом федерального министерства назначены и выборы ректора БГУ – они намечены на 4 февраля 2020 года, прием документов от кандидатов пройдет с 20 по 24 января. Сейчас врио ректора Байкальского госуниверситета является доктор филологических наук, доцент Татьяна Музычук.