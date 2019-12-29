Объявлены выборы ректора ИГУ

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены выборы ректора Иркутского госуниверситета. Аттестация кандидатов на эту должность пройдет 18 февраля 2020 года соответственно.

Согласно приказу , опубликованному на сайте министерства науки и высшего образования РФ, принимать документы от кандидатов на пост ректора ИГУ аттестационная комиссия будет с с 27 по 31 января. Всего в первом квартале 2020 года планируется провести выборы руководства 23-х российских вузов.

Напомним, с того момента, когда были отменены выборы ректора ИГУ в июле 2019 года, обязанности руководителя вуза исполняет доктор химических наук, профессор Александр Шмидт.

Также напомним, этим же приказом федерального министерства назначены и выборы ректора БГУ – они намечены на 4 февраля 2020 года, прием документов от кандидатов пройдет с 20 по 24 января. Сейчас врио ректора Байкальского госуниверситета является доктор филологических наук, доцент Татьяна Музычук.