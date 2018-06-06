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07.06.2018

Около 300 человек приняли участие в общегородском родительском собрании в Иркутске

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Около 300 человек приняли участие в общегородском родительском собрании, прошедшем в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мэр города Дмитрий Бердников наградил победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, лучших юных спортсменов, педагогов, почти 60 семей – победителей конкурса «Папа, мама, я – робо-семья» и спортивных семейных праздников.

– Иркутск – город талантливых, одаренных детей. Сегодня мы делаем всё, чтобы юные иркутяне могли получить доступное и качественное образование, проявить свои таланты и способности. Строим новые школы и детские сады, открываем игровые площадки и спортивные центры, развиваем систему дополнительного образования, оказываем социальную поддержку семьям, – отметил мэр. – Конечно же, огромная благодарность родителям и педагогам! Ваши поддержка, терпение, чуткость помогают ребятам поверить в себя и реализовать свои способности.

Общегородское родительское собрание прошло в новом блоке школы №64. После церемонии награждения для собравшихся был организован праздничный концерт. Кроме того, глава города вручил ценный подарок сводному хору «Отцы и дети» школы №14, который получил приз зрительских симпатий на гала-концерте городского фестиваля-конкурса детско-юношеского, учительского и родительского творчества «Я сердцем славлю отчий край».

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