Опорный центр городского штаба «Юнармии» открылся на базе иркутской школы №64

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Опорный центр городского штаба юнармейского движения открылся на базе школы № 64 в Свердловском округе Иркутска. Там 20 ноября прошла торжественная церемония приема в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В мероприятии поучаствовал мэр города Дмитрий Бердников.

– Юнармейцы Иркутска проходят обучение основам военного дела. Получают подготовку к службе в армии, могут смело поступать в военные училища, образовательные учреждения министерства обороны и других силовых структур. Курсанты «Юнармии» принимают участие во всех мероприятиях нашего города. В том числе – в параде Победы. Мы нацелены на всестороннее развитие ребят. Сейчас курсанты «Юнармии» есть среди учеников каждой школы города, – отметил глава города.

В новом опорном пункте в ряды Юнармии вступили 100 учащихся из школ № 64, 4, 18, 46, 75 и 24. Всего иркутский городской штаб военно-патриотического движения теперь включает более 1000 человек. Юнармейцы активно занимаются волонтерской деятельностью, а с этого года в Иркутске действуют экологические юнармейские отряды мэра.

– Сегодня вы произнесли клятву юнармейца, которая вас ко многому обязывает. Юнармеец должен быть в городе Иркутске самым сильным, самым умным, самым воспитанным, – напутствовал новоиспеченных юнармейцев директор центра «Патриот», генерал-майор Александр Барсуков.

Опорный пункт Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» также действует в Ленинском районе Иркутска на базе школы №30. В ближайшее время центры откроются в Октябрьском и Правобережном округах города.