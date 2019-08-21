Педагогов в образовательный центр «Точка будущего» в Иркутске выберут по результатам конкурса

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В образовательном комплексе «Точка будущего» в Иркутске формируется коллектив преподавателей. Более 100 специалистов будут обучать по специальной программе детей с разными стартовыми возможностями, в том числе из приемных семей.

Впервые в России школьная программа будет включать элементы инклюзии и социальной адаптации, отмечают в пресс-службе губернатора.

Объявлен конкурс на разные должности: учитель начальных классов, физики, биологии, русского языка и литературы. Также требуется педагог дополнительного образования в области театральной деятельности. Список вакансий опубликован на сайте точкабудущего.рф в разделе «Педагогам» и будет обновляться.

– Работа в «Точке будущего» будет связана с ежедневной социальной адаптацией: у нас будут учиться в том числе дети, первые годы жизни которых складывались очень непросто. Необходимо в каждом классе создать нужную атмосферу: научить детей из разных семей дружить, понимать друг друга. Педагоги и психологи должны стать для каждого ребенка друзьями и помощниками. Это непростая задача, которую мы доверим тем, кто действительно готов со всей душой работать с нашими детьми, – рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом», реализующего проект, Ирина Белянова.

Подготовка команды для «Точки будущего» ведется с 2018 года. 600 учителей из разных городов Иркутской области уже прошли подготовительный курс и смогут использовать эти знания в других школах города и области. Специалисты, показавшие наилучшие результаты и разделяющие концепцию «Точки будущего», будут работать в центре.

В январе 2020 года стартует первый этап обучения для 360 детей. Официально «Точка будущего» откроет двери 1 сентября 2020 года.