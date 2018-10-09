Перспективы строительства школ и детсадов в Шелеховском районе обсудили Сергей Сокол и Максим Модин

Шелеховский район, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая встреча председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола с мэром Шелеховского района Максимом Модиным и директором по экологии, качеству и промышленной безопасности Иркутского алюминиевого завода Алексеем Тенигиным состоялась 9 октября.

Участники встречи обсудили перспективы социально-экономического развития территории, в частности планы по строительству объектов социальной инфраструктуры, дорог, объектов водоснабжения, а также актуальный для муниципальных образований вопрос обращения с отходами. Кроме того, обсуждалась тема социально-экономического партнерства с объединенной компанией РУСАЛ, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В первую очередь, в Шелеховском районе необходимо построить новые школы в крупных населенных пунктах. Как рассказал Максим Модин, в поселке Олха дети учатся в устаревшем здании, а в селе Баклаши действующая школа не вмещает всех в селе детей, и они вынуждены ездить на учебы в город, также новое учебное заведение необходимо и в поселке Большой Луг.

Говоря об итогах встречи, Сергей Сокол отметил, что все обозначенные на встрече вопросы актуальны для большинства муниципальных образований, однако встречи с главами территорий позволяют ознакомиться со спецификой каждой территории и наметить для них точки роста.

– Шелеховский район сегодня является привлекательным для населения, поэтому возникает необходимость для строительства новых учреждений социальной инфраструктуры. К тому же необходимо создавать современные условия для оказания гражданам социальных услуг: в первую очередь дети должны учиться в полностью укомплектованных, комфортных школах и детских садах, – подчеркнул спикер областного парламента.