Первые несколько кандидатов выдвинуты на пост ректора ИГУ

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост ректора ИГУ выдвинуты четыре человека – врио главы вуза Александр Шмидт, экс-ректор Александр Аргучинцев, проректор по учебной работе Алексей Вокин и директор ИМЭИ Михаил Фалалеев, сообщили Телеинформу в пресс-службе университета.

Пока что это те, чьи кандидатуры подтверждены выписками с собраний факультетов и институтов. Список может пополниться – еще не все подразделения вуза выдвинули своих кандидатов.

К слову, на своей странице в Фэйсбуке директор НИИ Биологии ИГУ Максим Тимофеев заявил, что не планирует выдвигаться на пост главы вуза:

– Друзья, ну, о чем вы все, зачем?! Я только что с командой выиграл охрененный грант, мы создаем новую (!) лабораторию, запускаем целую серию новых направлений! Это такой кайф, такой вызов, делать то, что мы давно хотели… никакое ректорство даже рядом не стояло. Это же просто несопоставимо, – пишет он у себя .

Напомним, о выборах ректора ИГУ было объявлено в конце 2019 года. Аттестация кандидатов на эту должность пройдет 18 февраля 2020 года, их документы будут принимать с 27 по 31 января.