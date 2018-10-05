Первокурсников Восточно-Сибирского института МВД привели к присяге

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» 5 октября прошла торжественная церемония приведения к присяге курсантов Восточно-Сибирского института МВД. Первокурсников поздравила председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области Ирина Синцова.

– Давая священную клятву верности перед Родиной и людьми, вы принимаете трудную, опасную, но в то же время очень почетную миссию. От ответственного подхода в вашей служебной деятельности напрямую зависит безопасность наших граждан, доверие людей к правоохранительным органам, – подчеркнула депутат. – В рядах полиции Иркутской области служит много выпускников Восточно-Сибирского института МВД, достойных людей, настоящих профессионалов, для которых долг и честь – это не пустые слова.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, Ирина Синцова выразила уверенность в том, что курсанты станут полноценными наследниками и продолжателями традиций российской правоохранительной системы, достойно встретят новые вызовы и справятся с решением самых сложных задач.