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Образование
29.04.2020

Плюсы и минусы «дистанционки» в Иркутской области: комментируют чиновники, педагоги и родители

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подходит к концу первый месяц дистанционного обучения в учебных заведениях разного уровня – от школ до вузов. Введённое из-за режима самоизоляция на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19,  оно вызывало споры и до сих пор является предметом дискуссии. Насколько эффективен дистант и каковы его перспективы – своими соображениями поделились педагоги, родители и чиновники.

  • Начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области Ирина Лебедева:

– Все школы у нас работают в удалённом режиме и частично при использовании дистанционных технологий. Так образовательный процесс будет продолжаться до 25 мая 2020 года. Что касается начала нового учебного года, то пока ожидается, что он стартует как обычно 1 сентября. Но всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Иркутской области. Мы ведём мониторинг образовательного процесса в удалённом режиме, мы ещё проведём анализ и подведём итоги такой работы, но предварительно можно сказать, что все школы встроились в неё, за исключением отдалённых территорий, где есть проблемы со связью и техническими средствами. Это весь Катангский район, например. Есть такие семьи и в других районах и городах. Потому для них есть вариант получения заданий на флэшке или на бумаге. В каждой школе находится дежурный администратор, который формирует задания по папкам по классам. Также используются мэссенджеры. Некоторые школы сами придумали платформу для передачи домашних заданий, некоторые используют сайт учебного учреждения. Многие используют портал «Дневник.ру». Плохие отметки не рекомендуется сейчас выставлять.

  • Руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфёнов:

– Очень важно понимать, что мы не уникальны в этом отношении. По всей стране примерно одна картина. Есть идеальная картинка с отлаженным процессом идеального дистанционного обучения, когда школы – и такие есть в Иркутской области – ранее уже использовали элементы дистанционной технологии, есть уже сложившаяся практика, которую можно заимствовать. Есть большой пул образовательных организаций, использующих различные дистанционные технологии. Это и скайп, и мэссенджеры, и бумага. Есть часть организаций, которые, к сожалению, в силу очень слабого интернета используют только бумажный вариант. Совсем недавно в интернете, в соцсетях появились публикации, которые говорят о дистанционном обучении как об альтернативе в будущем. Но министр просвещения Сергей Кравцов уже заявил, что традиционная форма как была, так и будет и то, что дети будут обучаться в стенах образовательных организаций – это однозначно даже на перспективу. Нам часто приходят вопросы, не заменит ли дистант традиционную форму обучения. Так вот, не заменит, и тут не должно быть никаких вопросов ни у родителей, ни у педагогического сообщества.

  • Заместитель руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Ирина Шливинскайте:

– Если анализировать обращения, которые поступали к нам с началом дистанционного обучения и сейчас, то можно сказать, то школы достаточно мобильно реагируют на замечания, которые идут во взаимной связи с родительской общественностью. Первая неделя, конечно, выдалась очень напряжённой как для учителей, так и для родителей. К третьей неделе обучения многие вопросы уже решаются. То есть школа оперативно взаимодействует, в том числе, и с родителями, и с педагогами, корректируя каждый раз те вопросы, которые возникают при организации дистанционного обучения. То есть школа движется вперёд.

  • Старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы, заместитель директора ИФИЯМ ИГУ по связям с общественностью Екатерина Сумарокова:

– Иркутский государственный университет с 18 марта перешел на дистанционную форму обучения студентов, и наш институт в этой ситуации оказался, как представляется, в наиболее выигрышном положении. Дело в том, что ИФИЯМ имеет собственный образовательный портал, опыт работы с которым был у каждого преподавателя до введения дистанционного обучения, и он отделен от образовательного портала всего университета. Соответственно, мы не имели тех проблем, с которыми столкнулись наши коллеги: наша платформа выдерживала нагрузку и не «зависала» с самых первых дней. Через этот ресурс каждый преподаватель имеет возможность предлагать студентам учебный и научный материал в полном объеме, контролировать выполнение заданий, проводить итоговые оценивающие работы. Кроме того, всё-таки филология и лингвистика не несёт таких колоссальных потерь в качестве преподнесения материала по сравнению с коллегами, которым требуются лаборатории, станки и обязательна очная работа. Хотя отдельные дисциплины, такие как «Видеосъемка и монтаж», например, на журналистике в соответствии с приказом ректора были перенесены на следующий семестр, поскольку преподавание их в дистанционном режиме не представляется возможным.

Что можно сказать об опыте дистанционного обучения? Есть в этом положительные моменты: всем так или иначе пришлось осваивать новые средства общения на расстоянии, всем пришлось разрабатывать больше письменных заданий, тестов, контрольных работ, искать и предоставлять студентам дополнительную информацию, находящуюся в Сети, пользоваться опытом коллег из других университетов. И те материалы, которые преподаватели сформируют за это время, разумеется, будут востребованы в дальнейшем. Прежде всего, они будут полезны для работы со студентами-заочниками.

Однако есть в этой форме обучения и ожидаемые минусы. Техника у всех студентов и преподавателей разная, не каждый человек имеет доступ к высокоскоростному интернету, поэтому провести полноценный семинар в режиме онлайн-конференции непросто: звук задерживается, связь прерывается. Лекционный материал мы можем выдать – кто в форме аудиолекции, кто в форме видеолекции, – а получить обратную связь сложнее. В результате студентам приходится в разы больше выполнять письменных работ, преподавателям – проверять их и комментировать. Все сутками привязаны к компьютерам, и это никого не делает здоровее. Поэтому дистанционное обучение как временная и чрезвычайная мера – это хорошо. Всё-таки учебный процесс идёт. Студенты полноценно закончат семестр, выпускники получат дипломы. Мы даже студенческую научную конференцию проводим в режиме онлайн-форума. Но питать иллюзии, что дистанционное обучение может стать полноценной заменой традиционной очной форме, может только тот, кто к образованию не имеет никакого отношения.

  • Педагог одной из школ Иркутска Ольга Кашпарова:

– С одной стороны переход на дистанционное обучение имеет некоторые преимущества. Прежде всего, мы очень быстро совершили, так сказать, «технологический прорыв», поскольку очевидно, что более активное применение новых форм работы с использованием интернета – это шаг в будущее. Конечно, многим педагогам, особенно, старшего поколения сложно перестроиться в этот формат, нелегко освоить те же зум-конференции, работу с гугл-диском, но это не значит, что мы не должны вообще двигаться в этом направлении. Ещё несколько лет назад сложно было представить, чтобы на уроках использовали проекторы, презентации, вообще мультимедиа, теперь это обычное дело. Так мы становимся ближе к детям, которые, конечно, поменялись. Это не те дети, не то поколение, которое мы учили ещё, скажем, 10-15 лет назад. От гаджетизации, как ни крути, никуда не деться.

Но никакое дистанционное обучение не заменит живого общения, когда ты можешь конкретному ребёнку объяснить что-то «на пальцах». К тому же сами дети по-разному воспринимают материал, кому-то проще понять его, когда учитель находится рядом и к нему можно обратиться прямо сейчас. Особенно это касается новых тем, освоение которых никто не отменял. Опять же при дистанте довольно сложно контролировать сам образовательный процесс, а отметки, которые мы ставим за выполнение заданий, не отражают реальных знаний. Понять, кого где подтянуть, возможно только при традиционной форме занятий. Хотя, конечно, некоторые элементы дистанционного обучения в «мирной» жизни применять, наверное, нужно.

Ещё одна сложность, с которой столкнулись не только дети и родители, но и учителя – это объёмы работ. В случае с педагогами речь идёт о проверке. Во многом, конечно, это сила привычки, но проверять тетради гораздо проще, чем результаты на фотографиях. Опять же тянется рука исправить ошибки. Соответственно, времени на проверку уходит куда больше: нужно же ещё пояснить ребёнку, в чём его недочёты.

  • Директор «Детской школы искусств поселка Мегет» Любовь Качан:

–  У дистанционного обучения есть свои плюсы. Подготовка к тем же конкурсам, олимпиадам, например. Мало ли, мы куда-то уехали или ребёнок, например, в гостях у бабушек-дедушек, дистанционно можно заниматься. Поэтому с одной стороны хорошая практика.

С другой стороны, в наших условиях, когда должно быть общение очное, живое, потому что для музыки, искусства важно и настроение, и характер, а по «дистанционке» это не передашь. Особенно это касается работы с маленькими детьми. Им надо и руку поставить, и поправить какие-то движения, жесты аккуратно. Хореографам и театралам тем более сложно. Конечно, они могут выучить спектакль, танец, свои роли, могут даже заниматься интонацией, произношением, но как всё собрать вместе, в единую композицию? Да, можно групповой видеочат создать, всё по ролям проговорить, но это совсем не то звучание, какое было бы на сцене. Кроме того, детям нужны зрители, которые дают отклик, передают своё настроение. Во время «дистанционки» этого не происходит. Поэтому полностью переходить на «удалёнку» никак нельзя.

Также есть сложности технического характера. Не все хорошо владеют компьютером, например. Не у всех детей дома они есть. Не у всех есть стабильный интернет. С такими учениками приходится связываться какими-то другими путями, что сильно усложняет и без того нелегкую ситуацию. Плюс родители сами не могут освоить те дистанционные технологии, которые предложены. Оказалось, что даже поколение молодых родителей, которым 30-40 лет, не настолько хорошо владеют техникой и возможностями интернета. Они больше сидят в соцсетях и играют в игрушки, чем пользуются какими-то программами. Плюс тот факт, что их дети посещают две школы – общеобразовательную и школу искусств – тоже дает о себе знать. На уроки и выполнение домашних заданий уходит очень много времени.

Да и у педагогов тоже уходит больше времени и на подготовку к урокам, и на их проведение. У нас урок должен идти 30 минут, но не получается укладываться в норматив из-за неполадок со связью, теряется звук или картинка, из-за этого занятия затягиваются.

Однако в целом дистанционные технологии нас многому учат, и мы в школе планируем частично применять их даже после того, как закончится режим самоизоляции.

  • Мама двух детей-школьников из Ангарска Ольга Шарипова:

– У меня двое детей-школьников: дочь учится в 3 классе, а сын – в 8. Чисто технически к дистанционному обучению мы были готовы – у каждого ребёнка свой компьютер, почта, скайп, камера, навыки работы с программами и все остальное, что было необходимо. Но сам процесс обучения оказался не совсем таким, как мы себе представляли.

У дочери очень хорошая и ответственная учительница, она сама записывает видеоуроки, делает презентации, онлайн-тесты. Первое время, пока детям было сложно, она часто созванивалась с ними по Скайпу (групповая беседа со всем классом сразу), объясняла непонятное, поддерживала и помогала. Сейчас ребятишки адаптировались, поэтому таких звонков стало меньше. И родительское собрание у нас тоже было в онлайн-режиме. Кстати, особых претензий у родителей тогда не оказалось – все понимают, что ситуация неординарная, и стараются, чтобы детям было проще.

Что касается сына, то за все время «дистанционки» у них не было ни одного онлайн-урока или видеосозвона. Учителя просто дают задания, которые нужно выполнять и отправлять на проверку. Любые дополнительные материалы – ищите самостоятельно. Слава богу, что в 14-15 лет подростки уже более или менее умеют пользоваться поиском и добывать информацию. Но говорят, что без нервных срывов в классе не обошлось.

Дистанционно учиться сложнее, чем когда материал объясняет учитель. И оценки эти будут не совсем справедливыми – никто же не проконтролирует, подсматривал ли ребёнок в учебник во время теста или рассказывая наизусть, например, стихотворение. Но как один из методов обучения, «дистанционка» – это интересно и удобно. Например, стимулирует учеников самостоятельно искать информацию и работать с ней. Дети понимают, что компьютер – это не только «чтобы играть», но и мощный рабочий инструмент, которым нужно только научиться правильно пользоваться.

Учительница дочери уже сказала, что подумает, как внедрить новые методы в привычный процесс обучения. Как это будет выглядеть, родители пока не представляют, но учителю, как профессионалу с многолетним стажем, виднее. А вот в средней школе… есть ощущение, что учителя-предметники просто ждут, пока закончится учебный год, чтобы снять с себя непривычную нагрузку. И тут совершенно непонятно, будут ли они дальше применять полученный опыт – или забудут дистанционное обучение как страшный сон.

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