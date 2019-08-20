Почти 100 человек из девяти стран мира стали участниками языковых школ ИГУ

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти 100 человек из девяти стран мира побывали этим летом в Иркутске, совершенствуя свои знания русского языка. Все они стали участниками языковых школ, которые провел Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, сообщает пресс-служба вуза. Отметим, что количество слушателей школ русского языка, проводить которые факультет филологии и журналистики ИГУ начал 10 лет назад, увеличилось почти в 20 раз. На первую летнюю школу в столицу Восточной Сибири приехали всего пять человек. – Такой рост свидетельствует и о возросшем интересе к русскому языку, и о доверии к нам, как к преподавателям и методистам, – отметила заведующая кафедрой русского языка как иностранного ИФИЯМ ИГУ, и.о. заместителя директора института по дополнительному образованию и международным связям Юлия Арская. – Некоторые слушатели приезжают уже не в первый раз. Именно в Иркутск, а не в Москву или Санкт-Петербург, которые традиционно считаются монополистами в сфере обучения русскому языку как иностранному. Первая летняя школа русского языка в этом году началась в начале июня (в рамках сотрудничества ИГУ со Школой российских и азиатских исследований). Ее участниками стали 14 студентов американских университетов. Причем программа включала не только курсы русского языка, но и лекции в области архитектуры, байкаловедения, истории, социологии, экологии, экономики. В этом году таких школ прошло уже пять, самая крупная из них – с участниками из Китая. В конце августа – начале сентября пройдет заключительная, ее участниками станут студенты из Японии. Школы делятся по уровням: базовый – рассчитан на студентов, недавно начавших изучать русский язык, продвинутый – на студентов-старшекурсников, аспирантов и самых разных людей, для которых русский язык является хобби, школа русского языка и методики – традиционно для преподавателей вузов и языковых центров и школьных учителей. При этом участники общаются на русском языке не только в аудитории, но и за ее пределами. – Всегда очень приятно наблюдать как испанцы, французы, чехи, поляки, австрийцы, венгры, китайцы между собой общаются по-русски, учатся друг от друга, завязывают контакты. Давно известно, что изучение языков стимулирует когнитивные способности человека в целом, а ведь оно еще и помогает преодолевать разного рода барьеры: открывать новое знание о себе и других и отказываться от зачастую навязываемых обществом упрощенных представлений о других народах и странах, – говорит Юлия Арская. Программы школ включали занятия по совершенствованию разговорных навыков и аудиовизуальный курс, на котором слушатели знакомились с современным российским искусством: кино, мультипликацией, музыкой. По словам специалистов, это дает общую апперцепционную базу (совокупность фоновых знаний) с носителями русского языка. Другая важная задача, которую всегда перед собой ставят преподаватели ИФИЯМ – знакомство иностранных слушателей с прецедентными текстами, использование которых являются частью русской речевой культуры. – Когда мы говорим, то очень часто используем цитаты из фильмов, песен, стихотворений, фразы из общественной жизни – это своеобразные культурные коды. Например, «Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла!» – говорит почтальон Печкин в «Зиме в Простоквашино». Фраза стала крылатой, и если иностранец с ней не знаком, то в определенной ситуации общения часть смысла будет им упущена. Изучающим русский язык как иностранный очень важно погрузиться в такой контекст, – отмечает Юлия Арская. Еще одна ценная составляющая программы – знакомство с интересной историей Иркутска, природой Байкала, феноменом сибирской литературы, бурятской культурой. Поэтому занятия проводились не только в университетских аудиториях, но и на улицах города, в Ботаническом саду ИГУ, и даже на берегу Байкала – в поселке Большие Коты. Судя по отзывам участников школы, вся насыщенная и многообразная программа выполнена на отлично. – Очень интересно и полезно, мы обогатились современной, нужной и полезной профессиональной информацией, – поделилась впечатлениями Ирина Рыхлицка из Варшавы, которая преподает русский язык в Российском центре науки и культуры и в частных языковых школах. – И меня совершенно поразил Иркутск, я не ожидала, что он такой очаровательный, уютный, домашний, расположенный к людям, со своим собственным, не похожим ни на какие другие города лицом. Иоанна Мампе и Фадель Марзук из Гданьского университета отметили дружелюбие и заинтересованность студентов и магистрантов – будущих преподавателей русского языка как иностранного, выступивших в роли тьюторов для участников языковой школы: – Мы нашли здесь настоящих друзей, обошли с ними весь город пешком и беседовали на самые разные темы, побывали в музеях, в 130 квартале, картинных галереях, на концертах джазовой музыки и даже искупались в Байкале, несмотря на сильный дождь. Чувствовали себя при этом настоящими сибиряками. Спасибо девушкам, что они каждый раз терпеливо исправляли наши ошибки, обсуждали с нами книги и фильмы, шутили и делились проблемами. Иркутск – очень теплый и душевный город, мы обязательно вернемся сюда еще раз. Летом 2019 года в Иркутске на школах русского языка ИФИЯМ ИГУ побывали граждане США, Франции, Словакии, Польши, Чехии, Венгрии, Китая, Австрии, Испании. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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