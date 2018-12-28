Почти 62 млн рублей в 2018 году получили коррекционные школы Приангарья на закупку мебели и учебников

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Почти 62 млн рублей направлены коррекционным школам Иркутской области по областной ведомственной целевой программе «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке на 2014-2020 годы».

Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, пишет пресс-служба губернатора.

Тридцать специальных (коррекционных) образовательных организаций в 2018 году приобрели школьную мебель, для шестнадцати организаций с круглосуточным пребыванием детей закуплена спальная мебель. 26 организаций оснащены комплектами оборудования для кабинета психолога, сенсорной комнаты, а также оборудованием для работы с детьми с расстройством аутистического спектра. В часть школ поступили новые учебники, а также комплекты учебно-наглядных пособий и оборудование для кабинета физики/химии.

Эту работу министерство образования Иркутской области планирует продолжить и в 2019 году.