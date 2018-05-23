Последние звонки для выпускников в Иркутске звенят 24 мая

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В школах Иркутска 24 мая проходят последние звонки. В этом году 11-й класс заканчивают 3 тысяч 800 школьников, 9-й класс – 6 тысяч 700 учеников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выпускники девятых классов 25 мая будут сдавать итоговую государственную аттестацию по иностранным языкам. Для её проведения на базе 30 школ Иркутска оборудованы пункты сдачи экзаменов, 20 – будут организованы на дому. Первые экзамены по географии, информатике и ИКТ 28 мая будут сдавать 11-классники. Для них оборудованы 13 пунктов в школах и два – на дому.

Напомним, что для выпускников 9-х и 11-х классов обязательными предметами для сдачи итоговой аттестации являются русский язык и математика, еще два предмета выпускники сдают по выбору, сообщают в администрации Иркутска.

Для учеников 11-х классов последние являются вступительными экзаменами в высшие учебные заведения. В этом году самыми популярными для выбора предметами среди одиннадцатиклассников стали обществознание (выбрали 63% выпускников), физика (28%), история (24%). Самыми непопулярными оказались: география (выбрали 2% выпускников), немецкий язык (0,3%), французский язык (0,03%).