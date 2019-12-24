Пристрой к школе №14 и два спортобъекта возведут в Иркутске в 2020 году на условиях софинансирования

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сформировали заявки в рейтинг софинансирования на 2020 год по объектам образования и спорта, в их число вошли около 20 школ, детсадов и спортивных учреждений, три заявки были одобрены. Об этом стало известно на депутатских слушаниях в думе Иркутска 25 декабря. Как сообщила начальник управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Олеся Куцакова, в планах по заявкам было строительство четырех детских садов, включая учреждения на 220 мест в 6-м микрорайоне Ново-Ленино и Лесном, на 110 мест на улицах Радищева и Култукская, школы на 1125 мест на улице Багратиона. Кроме того, предусмотрена реконструкция начального блока в школах №14, 26, 53, 57, 75, капитальный ремонт в школах №7, 31, 38, лицее-интернате №1. также в рейтинг внесли такие объекты физической культуры и спорта, как крытый тренировочный каток в микрорайоне Университетский, ФОК на пересечении улицы Баумана и 20-го Советского переулка, ледовой арены на улице Ленская, ФОКи с универсальными спортзалами в микрорайоне Лесной и предместье Радищева. – За процедурой включения в рейтинг следует процедура принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в ней, – пояснила Олеся Куцакова. – Полный пакет подтверждающих документов администрацией был предоставлен только по тем объектам, где были получены все положительные заключения, включая государственную экспертизу. В итоге было принято положительное решение по школе №14, крытому тренировочному катку в Университетском и ФОКу на перекрестке улицы Баумана и 20-го Советского переулка, сообщила Олеся Куцакова. – Следует отметить, что порядком предоставления субсидии предусмотрено проведение повторного отбора муниципалитетов в случае появления дополнительных источников финансирования, – добавила она. Заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников дополнил, что областное софинансирование для Иркутска в этом году было предусмотрено в размере 40 млн рублей, так как на весь регион в целом было выделено только 100 млн, из которых 60 распределили по остальным муниципалитетам. Между тем, по его словам, сейчас в Иркутске во вторую смену учатся около 25 тысяч школьников, следовательно, для выполнения президентского указа к 2025 году городу необходимо ежегодно строить в среднем по четыре школы вместимостью до 1000 мест каждая. Стоимость одного такого объекта по нынешним ценам – около миллиарда рублей. При софинансировании из областного бюджета 50/50 от города потребуется предусматривать каждый год около 2 млрд рублей только на строительство школ. – Выполнить такие задачи только за счет муниципального бюджета невозможно. Поэтому мы и ставим вопрос сейчас, чтобы, во-первых, изменить процент софинансирования из областной казны, во-вторых, привлекать ежегодно выделяемые средства федерального бюджета, прежде всего, на Иркутск. Не потому что мы такие особенные, а потому что здесь острее всего стоит проблема перехода на односменный режим обучения, – сказал Виталий Барышников. Депутаты остались недовольны тем, что софинансирование по части объектов было отклонено «по причине неполного представления документов», как это было указано в ответе регионального Минстроя на официальный запрос иркутских депутатов. Заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина пояснила народным избранникам, что администрация «чисто физически не в состоянии дать выписку сразу по шести объектам, чтобы построить их за один год». – Прежде всего мы должны завести в городской бюджет все эти объекты на три года, это обязательное условие. Пока мы не покажем [региону], что готовы софинансировать эти объекты не на 60, не на 20, не на 10%, а на 100%, ничего не будет. При нашем объеме бюджета, максимум, получится профинансировать две школы. Поэтому мы технически не можем [гарантировать] все заявленные объекты, а не потому, есть там госэкспертиза или нет, – заключила Альфия Валиулина. – Поэтому мы идем постепенно, поступательно. Есть у нас [в бюджете] деньги – мы поставили в план школу №14, «разделили» ее на два года. По остальным объектам – точно так же. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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