Профильный класс корпорации «Иркут» открывается в ИРНИТУ

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), – ИРНИТУ и корпорация «Иркут» приглашают 11-классников поступить в профильный класс. Заявления принимаются до 10 октября, сообщает пресс-служба вуза. По словам начальника подготовительного отделения иркутского «Политеха» Светланы Швединой, «Иркут-класс» – это один из первых профориентационных проектов, созданный в 2007 году по инициативе Иркутского авиационного завода – филиала корпорации «Иркут». Первые инженерно-технические группы образовались на базе школы №12, затем к проекту присоединились гимназия №3 и школа №8. – Принцип набора был территориальный, преимущественно привлекались дети, живущие в районе авиазавода. В этом году мы хотим охватить больше заинтересованных выпускников из других районов Иркутска, – говорит Светлана Шведина. – Изменился и учебный план. Учащиеся получат углубленные знания не только по физике, математике, информатике, а также будут обучаться компьютерному моделированию трехмерных объектов в CAD-системах. Кроме того, мы добавили специализированные курсы «Современные технологии высокопроизводительной механообработки», «Автоматизированная сборка современной авиационной техники» и «Аэродинамический облик современного самолета и авиационные системы». Большинство занятий будут проводиться очно на площадке ИРНИТУ. Кроме изменений в образовательной программе, иркутский «Политех» предлагает школьникам активно заняться научной деятельностью. Пройдя в начале года специализированные курсы, они получат возможность определиться с темой будущего исследования. Учащиеся «Иркут-класса» будут работать в небольших группах под руководством преподавателей вуза. Результаты изысканий будущие инженеры представят 29 марта 2019 года на региональной научно-практической конференции школьников «Наука и техника: знание – в жизнь», которая пройдет в техническом университете. – По окончании профильного класса выпускники получают возможность поступить в ИРНИТУ, где будут осваивать направления, которые востребованы авиазаводом – Самолето- и вертолетостроение, оборудование и технология сварочного производства, информационные системы и технологии на предприятиях или в машиностроении и конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. К слову, преподаватели университета также участвуют в подготовке школьников – будущих специалистов ПАО «Иркутскэнерго». Кроме того, в этом году 1 сентября в Усть-Куте при содействии ИРНИТУ был открыт профильный класс Иркутской нефтяной компании. В октябре на площадке вуза начнется обучение в «РУСАЛ-классе». КООРДИНАТЫ: Подать заявление на обучение в «Иркут-класс» можно по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 83. Подготовительное отделение – аудитория И-121 (9:00 – 17:00). Электронная почта Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

11-12 октября в университете состоится тестирование по математике и физике. Подробности можно узнать по телефону: 8 (3952) 40-50-88. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иаз

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