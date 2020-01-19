Программа для управленцев Иркутской области реализуется в ИГУ

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Повышение компетентности и, как следствие, выход на новый уровень развития — в Иркутской области вновь начинает работу Президентская программа управленческих кадров. В Иркутском государственном университете программа успешно реализуется более 20 лет на базе Байкальской международной бизнес-школы. За это время ее выпускниками стали более 800 представителей крупных предприятий региона, сообщает пресс-служба вуза. — Программа является отличным и востребованным инструментом для развития управленческого потенциала как среднего, так и высшего звена управления предприятий Иркутской области, — говорит Александр Тверитинов, декан факультета бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ. Отличительным признаком программы, реализуемой в ИГУ, является проектно-ориентированный формат «А» (Advanced). Такой подход позволяет стимулировать компетенции, связанные с самостоятельной аналитической и организационной работой, широким и эффективным использованием информационных технологий, эффективными коммуникациями и взаимодействиями, основанными на цифровой экономике и соответствующими, в том числе, нацпроекту «Цифровая экономика». Лекции, практические занятия и консультации ведут лучшие профессора и практики бизнеса и менеджмента. Слушатели получают возможность прохождения зарубежной стажировки или стажировки на ведущих российских предприятиях. Об успешной реализации Президентской программы говорит факт ее продления до 2024/25 года. При этом в соответствии с вызовами, диктуемыми современным миром, программа меняется и сегодня находится в стадии реформирования. — Планируются постепенные изменения, необходимые для соответствия актуальным трендам и тенденциям как в российских, так и в общемировых условиях, в частности — согласованности национальным проектам и развитию цифровой экономики, — подчеркнул Александр Тверитинов. Отметим, 16 января на экспертной дискуссии «Цифровая революция в образовании и новые технологии обучения», прошедшей в рамках Гайдаровского форума в Москве, и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил, что рост темпов технологического развития страны требует пересмотра системы высшего образования. При этом он пояснил, что существует запрос граждан на индивидуализацию и персонализацию образовательных траекторий: «…нам нужно сейчас научиться перестраивать программу в сторону большей персонализации, большей индивидуализации под запросы, под задачу и практику. Но в условиях цифровых технологий это тоже требует поиска правильных форм сотрудничества между индустриальными партнёрами и горизонтов, на которых мы можем это сотрудничество вести. Абсолютно соглашусь с тем, что выпускник, чем лучше умеет решать практические задачи, тем больше его конкурентоспособность на рынке труда, и тем больше его возможность найти достойную сферу применения». Президентская программа в БМБШ ИГУ реализуется более 20 лет и пользуется популярностью среди ведущих компаний Иркутской области. За это время обучение на ней прошли сотрудники таких предприятий как Иркутский авиационный завод, Саянскхимпласт, Иркутскэнерго, Газпром добыча Иркутск, Иркутская нефтяная компания, Tele2, Гранд Байкал, Ассоциация Байкальская виза, Энерпред и другие. В декабре 2019 года директор БМБШ ИГУ Александр Семенов и руководитель Президентской программы в ИГУ Надежда Грошева отмечены Благодарностями Министерства экономического развития Иркутской области за достижение высоких результатов в обучении руководителей организаций региона, высокие профессиональные успехи в подготовке управленческих кадров, плодотворный труд на благо Иркутской области. Программа финансируется за счет федерального, областного бюджетов и средств направляющей организации. КОНКРЕТНО: Набор специалистов и подача документов на участие в Президентской программе проводится до 10 февраля. Конкурсные испытания состоятся до 21 февраля.

Подробная информация об условиях поступления и обучения по Президентской программе доступна на сайте БМБШ ИГУ или по телефону (3952) 24-19-02, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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