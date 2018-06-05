Прокуратура призвала Минобр Иркутской области решить вопрос с пятидневкой в школах

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В прокуратуру Иркутской области поступают многочисленные обращения от родителей школьников о том, чтобы учебная неделя длилась не шесть, а пять дней. Об этом 5 июня на сессии Заксобрания региона заявил заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов.

– Если вы не стимулируете это через оплату труда, через нормативы, то у нас образовательные учреждения стеной и стоят. В этом плане государственную политику какую-то министерство образования собирается проводить или нет? – сказал зампрокурора.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова напомнила, что пятидневная рабочая неделя входит в полномочия руководства школ.

– Все нормативы у нас разработаны с учётом посылов федерального министерства. Они разработаны в соответствии с федеральным законодательством. Если есть желание перейти на пятидневку, нет никаких противоречий для этого, – сказала чиновница.

Андрей Некрасов отметил, что это «звучит красиво только на бумаге, формально». Фактически же добиться от школ перехода на пятидневное обучение невозможно, министерство пускает родителей «бежать по кругу» и те вынуждены идти в прокуратуру. Валентина Перегудова, в свою очередь, напомнила, что Минобр уже направлял свои рекомендации относительно этого вопроса. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ещё в 2016 году рекомендовал перевести на пятидневку всю начальную школу.

Отметим, на сессии Заксобрания в первом чтении утвердили нормативы предоставления субвенций местным бюджетам, на образование, включающие расходы на оплату труда, приобретение учебников. Методика расчёта нормативов будут определяться законами Иркутской области. Проект областного закона, определяющий нормативы на очередной финансовый год, будет вноситься в ЗС губернатором ежегодно не позднее 1 июня текущего года.

Также принят в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы, связанные с порядком создания кадетских корпусов и классов, порядком приема, содержания обучающихся, обеспечения их питанием, форменной одеждой, иным обмундированием. Рассматривается и возможность введения конкурсной основы получения кадетского образования, что позволит повысить его престижность, расширения программ дополнительного образования, предоставления льгот учащимся в таких корпусах.