Психолог ИГУ дал рекомендации для выпускников школ и их родителей перед ЕГЭ

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 27 мая начинается основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников 2019 года. Откроют его экзамены по двум предметам – географии и литературе. Этап рассчитан на две с половиной недели и завершится 13 июня сдачей экзаменов по биологии и информатики. Все это время, как, впрочем, немного и перед ним, для школьников и их родителей – сплошной стресс. Как справиться с ним и минимизировать его последствия, рассказал старший преподаватель кафедры социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии ИГУ Иван Глебец. Специалист рекомендует понять один очень важный момент: ЕГЭ – это не конец света. Хотя многие родители воспринимают это именно так. – Соответственно, они оказывают психологическое давление на детей, тем самым повышая у них уровень стрессового воздействия. Единый государственный экзамен – это, конечно, очень важный этап в жизни человека, но никак не финальная точка. И даже если ребенок по какой-либо причине не сдаст ЕГЭ, то он всегда может сдать его в следующем году. Не стоит оказывать лишнее давление на ребенка, не нагнетайте, – говорит Иван Глебец. Ещё один важнейший момент для взрослых – не транслировать свою тревожность на детей. – Да, конечно, у родителей всегда присутствует обеспокоенность за судьбу своего ребенка, особенно на таком важном этапе, как ЕГЭ. Приведу такой недавний пример. На Дне открытых дверей ИГУ в этом году мы делали профориентацию, которая показала, что у родителей, в отличие от школьников, тревожность и переживания просто зашкаливали. А показывая их чересчур ярко, они, тем самым, передают свою тревожность детям, – говорит специалист. Поэтому психологи советуют родителям сначала поработать над собой, успокоиться, быть рассудительным и уверенным. Также Иван Глебец отмечает: стресс считается реакцией физиологической, поэтому нужно уделить вниманию ресурсам организма. Должен быть хороший сон, правильное питание и, естественно, человек должен иметь возможность отдыхать. – Теперь относительно психологических реакций – тревоги, повышенной возбудимости и т.д. Здесь можно использовать техники дыхания. Стабилизируя свое дыхание, мы стабилизируем свое состояние. Набор техник достаточно обширен и общедоступен. Приведу одну – на счет: до пяти вдыхаем, на семь выдыхаем. В этот момент мысли должны быть сосредоточены только на счёте, – рекомендует специалист. Техники релаксации – это работа с телом, которую начинают с расслабления мышц с ног до головы, либо наоборот – с головы до ног. Можно посоветовать использовать при этом медитативную музыку. Третье, по словам психолога, это совсем простая вещь – смена вида деятельности. – Утрируя, скажу, возьми лопату и поработай, то есть физический труд или занятия спортом зачастую позволяют отвлечься. И еще скажу. Если у человека нет хобби, то в один прекрасный момент жизнь превратится в день сурка. Поэтому, нужно хобби и нужно ему уделять внимание, особенно в стрессовый период, ведь увлечение любимым делом пополняет ресурс. Вы испытываете положительные эмоции, появляется удовлетворение от сделанного, вы получаете позитивную энергию. Все это позволяет организму справляться с трудностями, – заключает Иван Глебец. По материалам пресс-службы ИГУ ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: игу

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