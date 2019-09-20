Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять школ долговременного ухода за людьми, утратившими способность к самообслуживанию, открылись в 2019 году в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Их создание обсудили во время заседания рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации национального проекта «Демография», которое состоялось под руководством зампреда правительства региона Валентины Вобликовой.

В школах долговременного ухода обучают правилам работы с людьми, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Сейчас в Иркутской области действует 13 таких школ, их организует министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области. За первое полугодие их услугами воспользовались 439 граждан.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Демография» для внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами весной этого года в регионе был утверждён порядок информационного обмена. По нему больницы и поликлиники передают в комплексные центры социального обслуживания населения сведения о пациентах, которым необходим уход и предоставление социальных услуг. С мая по сентябрь были переданы сведения о 158 таких гражданах. Они были приняты на социальное обслуживание на дому, либо в стационарных учреждениях, стали получать социальное сопровождение и консультативные услуги.

– Взаимодействие лечебных и социальных учреждений даёт положительные результаты, позволяет выявлять пожилых и инвалидов, которые нуждаются в помощи. Это позволяет не допускать ухудшения их состояния, продлять период их пребывания в привычной социальной среде без помещения в стационарные учреждения, – отметила Валентина Вобликова.

Также запущена система, по которой гражданам пожилого возраста, страдающим деменцией, услуги в полустационарной форме оказывают сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Иркутска. Врач-гериатр из Иркутской городской клинической больницы № 1 посещает их на дому, даёт медицинские рекомендации. Выполнять их помогают социальные работники. Первый опыт работы показал положительные результаты.

Для людей старшего возраста создан единый информационный портал, содержащий информацию о различных социальных сервисах для граждан пожилого возраста. На сайте «Приангарье 60+» по адресу http://priangarie60.ru можно узнать об активном долголетии, повышении качества жизни граждан старшего поколения, заводить новые знакомства, общаться, участвовать в различных программах и мероприятиях. Оператором сайта является Учебно-методический центр развития социального обслуживания.