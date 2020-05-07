Ректора ИГУ выберут 13 мая

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Конференция по выборам ректора ИГУ состоится 13 мая. Тайное голосование пройдет в двух режимах – на дому или очно с условием соблюдения правил самоизоляции в НБ ИГУ имени Валентина Распутина, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый совет ИГУ, на котором было принято такое решение, 30 апреля впервые в истории университета прошел в режиме видеоконференции. На нем присутствовали 43 члена из 45. Изменения в положение о порядке проведения выборов ректора ИГУ приняли большинством голосов (один против). Это связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также с переводом части сотрудников на дистанционный режим работы, а обучающихся на дистанционный режим обучения. Изменения коснулись, в том числе формы голосования, 13 мая тайное голосование будет проходить в двух режимах:

непосредственно в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ (опускание бюллетеня в урну в месте голосования);

выездное голосование вне помещения для голосования для делегатов конференции, соблюдающих режим самоизоляции или изъявивших желание участвовать в Конференции дистанционно без личного присутствия, путем голосования с использованием переносных урн.

Воспользоваться выездным голосованием имеет право любой избранный делегат конференции. При проведении выездного тайного голосования члены счетной комиссии обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности: режим социальной дистанции, наличие медицинских масок, перчаток и иные меры безопасности, также они не имеют права входить в жилое помещение делегата.

Дополнительные меры будут предприняты и для делегатов участвующих в конференции очно. Например, конференция будет проходить одновременно в нескольких помещениях, что позволит соблюсти требования социальной дистанции, в том числе и при проведении традиционной процедуры тайного голосования.

Предложения кандидатов на должность ректора ИГУ по реализации программы стратегического развития университета размещены на сайте университета для ознакомления. Вопросы и предложения кандидатам принимаются по адресам электронных почт кандидатов, указанным на сайте.

Напомним, ранее конференция по выборам ректора ИГУ была назначена на 10 апреля. Новая дата проведения согласована с Министерством науки и высшего образования РФ, соответствующее официальное письмо поступило 9 апреля в адрес ИГУ.

На должность ректора Иркутского государственного университета претендуют три кандидата:

Врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт .

. Проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент Алексей Вокин .

. Проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент Константин Григоричев.