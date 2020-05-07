|Образование
|08.05.2020
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Ректора ИГУ выберут 13 мая
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Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Конференция по выборам ректора ИГУ состоится 13 мая. Тайное голосование пройдет в двух режимах – на дому или очно с условием соблюдения правил самоизоляции в НБ ИГУ имени Валентина Распутина, сообщает пресс-служба вуза.
Ученый совет ИГУ, на котором было принято такое решение, 30 апреля впервые в истории университета прошел в режиме видеоконференции. На нем присутствовали 43 члена из 45. Изменения в положение о порядке проведения выборов ректора ИГУ приняли большинством голосов (один против). Это связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также с переводом части сотрудников на дистанционный режим работы, а обучающихся на дистанционный режим обучения. Изменения коснулись, в том числе формы голосования, 13 мая тайное голосование будет проходить в двух режимах:
Воспользоваться выездным голосованием имеет право любой избранный делегат конференции. При проведении выездного тайного голосования члены счетной комиссии обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности: режим социальной дистанции, наличие медицинских масок, перчаток и иные меры безопасности, также они не имеют права входить в жилое помещение делегата.
Дополнительные меры будут предприняты и для делегатов участвующих в конференции очно. Например, конференция будет проходить одновременно в нескольких помещениях, что позволит соблюсти требования социальной дистанции, в том числе и при проведении традиционной процедуры тайного голосования.
Предложения кандидатов на должность ректора ИГУ по реализации программы стратегического развития университета размещены на сайте университета для ознакомления. Вопросы и предложения кандидатам принимаются по адресам электронных почт кандидатов, указанным на сайте.
Напомним, ранее конференция по выборам ректора ИГУ была назначена на 10 апреля. Новая дата проведения согласована с Министерством науки и высшего образования РФ, соответствующее официальное письмо поступило 9 апреля в адрес ИГУ.
На должность ректора Иркутского государственного университета претендуют три кандидата: