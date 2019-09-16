Решение по братскому филиалу Байкальского госуниверситета отложили до октября

Братск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ситуацию с намерением закрыть в Братске филиал Байкальского госуниверситета обсудили в Минобразования Иркутской области. К консенсусу стороны не пришли, обсуждение вопроса отложили до октября. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Процедура ликвидации филиала государственного вуза проходит в три этапа. На первом этапе решение принимает Ученый совет головного вуза, на втором – правительство региона. На третьем этапе окончательное решение принимается на уровне министерства образования РФ. Учёный совет БГУ уже выступил за ликвидацию филиала: соответствующее решение утверждено на его недавнем заседании. Состоявшееся теперь совещание – областной уровень принятия решения. В нём под руководством заместителя министра Елены Апанович приняли участие представители министерства образования Иркутской области и руководства головного вуза, депутаты Законодательного собрания региона от Братска – Олег Попов и Александр Гаськов, директор Братского филиала БГУ Елена Епифанцева, заместитель мэра Братска по социальным вопросам Марина Зубакова. Главный аргумент, который головной вуз приводит в пользу решения о закрытии филиала – постепенное уменьшение числа студентов, из-за чего содержание учреждения стало невыгодным с коммерческой точки зрения. Такая тенденция действительно существует, но, как отмечают в Братске, связана она, прежде всего, с действиями самого головного вуза, который в течение трех лет не выделяет для филиала бюджетные места. Другая причина – демографическая: сейчас в вузы идут те, кто родился на пике снижения рождаемости в России. Руководство головного вуза после ликвидации филиала намерено предложить студентам продолжить обучение отчасти в Братском государственном университете, отчасти в БГУ в Иркутске. Головной вуз заверяет, что права студентов не будут нарушены. – При этом остается открытым вопрос: на какие средства будут жить в областной столице студенты из малообеспеченных семей Братска и близлежащих районов? Непонятна судьба студентов, обучающихся на вечернем отделении. Трудностей прибавится и у студентов-заочников, – говорят в администрации Братска. Выступая на совещании, Елена Епифанцева обозначила консолидированную позицию Братска по поводу возможного закрытия филиала. Учреждение во многом формирует человеческий капитал города. Выпускники, окончив вуз, приходят работать на предприятия и в организации Братска и всей области. При этом в течение последних 25 лет происходит значительный отток населения, и поэтому остро стоит задача удержать, закрепить людей в этих районах. Речь идёт о государственной задаче, поставленной правительством РФ, подчеркивает Елена Епифанцева. По ее мнению, выход из ситуации, сложившейся с Братским филиалом БГУ, один – коллективное обращение в правительство РФ с предложением о субсидировании бюджетных мест в учебном заведении. На совещании в министерстве предложение о сохранении филиала в Братске поддержал депутат Законодательного собрания Олег Попов. – Высшее образование – это не тот случай, когда можно оперировать категориями выгодно или невыгодно. Наличие университета в городе – своеобразный позитивный сигнал людям с «чемоданным» настроением, всем тем, кто хочет уехать. Что касается снижения числа студентов в филиале БГУ, мы все помним конец девяностых и начало нулевых годов, когда был демографический спад. Сейчас в университеты поступают те, кто родился в тот период, когда еще не было материнского капитала и других мер по повышению рождаемости. Уверен, тенденция изменится: число абитуриентов увеличится. Непонятно, почему в Москве с высоких трибун говорят о высоком значении Сибири, о закреплении на местах людей, а здесь сегодня мы с вами заявляем: «Невыгодно. Давайте закроем»? Закрыть – легко, а вот заново открывать будет очень сложно. Настроение у наших школьников сегодня и без того не самое хорошее, а закрыть филиал это все равно что плеснуть бензин на разгорающийся костер. Будет только хуже. Нужно смотреть на проблему взвешенно. Если нужны дополнительные средства, если правительству региона нужна помощь Законодательного собрания – готовы рассмотреть. Филиал нужно оставить и дать ему возможность развиваться. Повторяю: не будем относиться к высшему образованию как к бизнесу. Будем решать государственные вопросы, – сказал он. А вот депутат Александр Гаськов не поддержал сохранение Братского филиала БГУ. Заместитель мэра Братска по социальным вопросам Марина Зубакова подчеркнула, что городские власти принимают самое активное участие в разрешении ситуации с филиалом БГУ. – Конечно, с экономическими доводами коллег из Байкальского государственного университета, не поспоришь. И БГУ, по всей видимости, не нарушит права студентов, которые, в случае закрытия учреждения, останутся без места своей учебы. Но дело-то по большому счету не в этом. Дело – в закреплении трудовых ресурсов в северных территориях Иркутской области. Вот в чем должна сегодня заключаться государственная политика поддержки и развития севера региона. Мэр Братска Сергей Серебренников, администрация города делают сегодня все, чтобы сохранить филиал. Мы приняли решение о передаче филиалу помещения в безвозмездное пользование, лишив доходную часть городского бюджета более миллиона рублей. Это решение принято для того, чтобы филиал более свободно мог оперировать теми небольшими средствами, которыми располагает, – сказала она. Накануне мэр Братска Сергей Серебренников подписал письмо-обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой сохранить Братский филиал БГУ. На совещании в правительстве рассматривалась судьба другого филиала БГУ – в Усть-Илимске. Головной вуз также намерен его ликвидировать. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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