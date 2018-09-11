Родители школьников Приангарья 14 сентября смогут задать вопросы руководителю Рособрнадзора

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Родители школьников Приангарья смогут принять задать вопросы руководителю федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову.

Его всероссийская встреча с родителями состоится 14 сентября в 16.00 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, у родителей из регионов будет возможность задать вопросы на тему оценки качества образования. Прозвучат ответы на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и ГИА-9.

Как рассказала министр образования региона Валентина Перегудова, в собрании примет участие и Иркутская область. Видеоконференцсвязь будет организована в министерстве, приглашены родители из Иркутска, Иркутского района и Шелехова, а также

представители областной общественной организации «Родительское собрание».

Свои вопросы можно направлять в письменной форме или формате видеообращения по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а также оставить на странице Рособрнадзора в социальной сети ВКонтакте.

В день мероприятия будет вестись онлайн-трансляция на официальном сайте Международного мультимедийного пресс-центра «Россия Сегодня» , любой желающий может принять участие, перейдя по ссылке.