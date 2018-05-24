|Образование
|25.05.2018
|
Сбербанк открывает бесплатную школу программирования без учителей и оценок
|
Санкт-Петербург, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает «Школу 21» – уникальную образовательную инициативу по подготовке специалистов мирового уровня в области программирования. Обучение в школе является бесплатным и длится от полутора до четырех лет. Школа будет работать в режиме 24/7.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, обучение в «Школе 21» будет вестись по уникальной французской методике, которая в игровой форме позволяет каждому учащемуся строить свою индивидуальную, адаптивную траекторию обучения. Такой подход позволяет держать высокую внутреннюю мотивацию учащихся на протяжении всего периода обучения, а также учит приобретать новые знания в ситуации высокой неопределенности и перегруженного информационного поля.
Образовательный процесс в школе основан на индивидуальной и групповой работе над ИТ-проектами, при которой обучение происходит по принципу «равный – равному». В «Школе 21» нет учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования. В соответствии с методикой, представители школы не контролируют деятельность учащихся, но при помощи ИТ-платформы проверяют качество финальных работ и полноту их выполнения в заданные сроки. Для поступления в школу не требуется предъявлять результаты ЕГЭ, главное условие – мотивация к саморазвитию и желание стать специалистом мирового уровня. При помощи этой методики школа сможет даже с нулевого уровня готовить специалистов высшей квалификации – архитекторов технологических решений, в том числе в области искусственного интеллекта.
Стать студентом школы сможет любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно уже сейчас на сайте
Планируется, что «Школа 21» будет ежегодно принимать и выпускать до 1000 новых специалистов в сфере программирования.
– Сбербанк, являясь технологичной финансовой организацией, испытывает потребность в высококвалифицированных ИТ-специалистах и заинтересован в повышении уровня и качества образования в ИТ-сфере в целом, – заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Поэтому мы намерены быть не только потребителями на рынке ИТ-специалистов, но и активными игроками, самостоятельно готовить новые кадры в сфере высоких технологий».
Школа создается на основании соглашения между Сбербанком и «Ассоциацией 42» – организацией, за пять лет существования ставшей одним из мировых лидеров ИТ-образования. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума Германом Грефом и управляющим директором, сооснователем «42» Николя Садираком.
– Мы в «42» верим в то, что современный мир все больше и больше нуждается в программистах нового типа – уверенных в себе, зрелых, готовых мыслить инновационно и работать в команде. Мы рады приветствовать новую школу в нашей экосистеме и гордимся запуском методологии в России, – отметил Николя Садирак.
Стороны договорились о сотрудничестве в области повышения качества образования в ИТ-сфере и предоставления банку прав на лицензионный контент и программное обеспечение, методические и учебные материалы, а также необходимую техническую поддержку со стороны «42».
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram