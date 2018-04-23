Сергей Брилка написал тест по истории Великой Отечественной войны

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка принял участие в акции «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны», которая прошла в Иркутске 21 апреля. Бланк из 30 вопросов председатель областного парламента заполнил в аудитории БГУ.

Напомним, всего для сдачи теста была организована 121 площадка в 31 муниципальном образовании Приангарья. Организатором в регионе выступил Молодежный парламент при ЗС при поддержке областного парламента.

Подводя итог пройденного теста, Сергей Брилка отметил разнообразие вопросов по различным тематикам, позволяющее проверить себя на знание хронологии событий тех лет, геополитики, знаковых сражений Великой Отечественной войны и ее героев. Были и вопросы, касающиеся быта людей в страшные годы войны, например, участникам акции предлагалось ответить на вопрос о том, для чего ленинградцы заклеивали стекла окон крест-накрест полосами бумаги. Часть вопросов касалась творческой сферы – кинематографа и поэзии. Так, нужно было назвать имя поэтессы, которая в годы войны оставалась в осажденном Ленинграде и почти ежедневно работала на радио, обращаясь к жителям города. Были вопросы, основанные на интересных и трогательных фактах, например, о собаке по кличке Джульбарс, помогавшей саперам в разминировании территорий. Из-за ранения пес не смог пройти в составе школы военных собак на Параде Победы. Тогда был отдан приказ – нести собаку по Красной площади на шинели.

– Несомненно, это очень важный тест, направленный на воспитание патриотизма. Проходя тестирование, молодежь и школьники закрепляют знание родной истории. Наша страна прошла через очень серьезные испытания, победы в этой войне удалось достичь благодаря героизму и мужеству советского народа. Поэтому важнейшей целью этой всероссийской акции является возможность вспомнить заслуги нашего народа, вспомнить героев, тех, кто совершал подвиги в боях и в тылу, отдать им дань памяти и уважения, – подчеркнул Сергей Брилка.

Спикер также рассказал, что серьезно готовился к тесту, не раз обращаясь к изданию в 12 томах, посвященному истории Великой Отечественной войны, из личной библиотеки.

Председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Андрей Фоменко сообщил, что этот тест проводился в Иркутской области в третий раз. Его участникам нужно было за 30 минут ответить на тридцать вопросов, теста нужно было за 30 минут, каждому участнику присваивался индивидуальный номер, по которому можно узнать результаты. По словам Андрея Фоменко, Приангарье традиционно входит в число лидеров и по числу участников, и по количеству правильных ответов.