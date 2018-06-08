ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Образование
09.06.2018

Сергей Брилка: открытие «ИНК-класса» – важный шаг в профориентации школьников Усть-Кута

Усть-Кут, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил важность инициативы Иркутской нефтяной компании по открытию профильного класса в школе №9 города Усть-Кута.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер напомнил, что тема сотрудничества компании с образовательными организациями Приангарья была затронута во время встречи депутатов областного парламента с персоналом ИНК в апреле этого года на усть-кутской площадке ИНК.

– Компания плодотворно сотрудничает с профтехучилищами, берет студентов на практику, проводит профессиональные конкурсы. На встрече в Усть-Куте было озвучено предложение проводить экскурсии для подростков – с целью максимально заинтересовать их перспективой жить и работать на малой родине. Открытие профильного класса – еще один шаг ИНК по профориентации школьников, чтобы в будущем они выбирали профессии, востребованные в регионе, – сказал Сергей Брилка.

Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что подобный опты активно внедряется в других регионах России, в частности в Томской области, где успешно реализуется проект непрерывного образования «детский сад – школа – университет – производство», и выразил уверенность, что инициатива ИНК будет востребована среди школьников Усть-Кута.

Обучение в профильном классе Иркутской нефтяной компании предусматривает углубленное изучение физики, химии, математики и информатики, дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ, экскурсии на производство, возможность прохождения производственной практики в подразделениях компании во время дальнейшей учебы в вузе или профессиональном училище. «ИНК-класс» начнет свою работу 1 сентября 2018 года.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске