Сергей Брилка: открытие «ИНК-класса» – важный шаг в профориентации школьников Усть-Кута

Усть-Кут, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил важность инициативы Иркутской нефтяной компании по открытию профильного класса в школе №9 города Усть-Кута.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер напомнил, что тема сотрудничества компании с образовательными организациями Приангарья была затронута во время встречи депутатов областного парламента с персоналом ИНК в апреле этого года на усть-кутской площадке ИНК.

– Компания плодотворно сотрудничает с профтехучилищами, берет студентов на практику, проводит профессиональные конкурсы. На встрече в Усть-Куте было озвучено предложение проводить экскурсии для подростков – с целью максимально заинтересовать их перспективой жить и работать на малой родине. Открытие профильного класса – еще один шаг ИНК по профориентации школьников, чтобы в будущем они выбирали профессии, востребованные в регионе, – сказал Сергей Брилка.

Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что подобный опты активно внедряется в других регионах России, в частности в Томской области, где успешно реализуется проект непрерывного образования «детский сад – школа – университет – производство», и выразил уверенность, что инициатива ИНК будет востребована среди школьников Усть-Кута.

Обучение в профильном классе Иркутской нефтяной компании предусматривает углубленное изучение физики, химии, математики и информатики, дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ, экскурсии на производство, возможность прохождения производственной практики в подразделениях компании во время дальнейшей учебы в вузе или профессиональном училище. «ИНК-класс» начнет свою работу 1 сентября 2018 года.