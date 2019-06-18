Сергей Левченко: для перехода на односменное обучение Приангарью нужно 106 школ

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Чтобы выполнить указ президента РФ Владимира Путина о переходе всех школ к 2025 году на односменное обучение, в Иркутской области нужно построить 106 школ.

Об этом на сессии Законодательного собрания региона 19 июня заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отвечая на вопрос депутата Сергея Бренюка.

Глава региона пояснил, что, конечно, такие масштабы строительства нереальны. Только в Иркутске требуется дополнительно 14,6 тысячи мест. Поэтому «приходится идти разными путями». В их числе губернатора назвал строительство пристроев, дополнительных корпусов и так далее.

Также он отметил, что почти во всех муниципалитетах школы требуют капитального ремонта.