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25.12.2018

Сергей Левченко пообещал построить в Аларском районе школу-сад

Аларский район, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о планах строительства школы-детского сада на 169 мест в селе Могоенок Аларского района. Объект планируют сдать к лету 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Во время рабочей поездки в Усть-Ордынский Бурятский округ Сергей Левченко посетил Могоеновскую среднюю общеобразовательная школу и детский сад. В школе учатся 104 человека.

Образовательное учреждение размещается в типовом кирпичном здании, которое было введено в эксплуатацию в 1969 году. Капитальный ремонт с тех пор не проводился. Уже несколько лет не эксплуатируется школьная библиотека, замены требуют крыша, окна и двери.

Здание детского сада, который посещают 29 воспитанников, также имеет большую степень износа. Одноэтажное деревянное здание не ремонтировалось капитально с момента постройки в 1976 году.

– Образовательные учреждения, которые мы сегодня посмотрели, требуют не капитального ремонта, а нового строительства. Школа уже включена в рейтинг Иркутской области на строительство в 2019 году. С начала следующего года будем решать вопросы проектирования и экспертизы. Если все пойдет по плану, то к лету 2021 года строительство будет завершено и в селе появится школа-детский сад, – отметил глава региона.

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