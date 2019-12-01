Сергей Левченко: в 2020 году планируется открыть кванториум в Усолье-Сибирском

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил 29 ноября детский технопарк «Кванториум Байкал».

Это второй «Кванториум» в Иркутске, сообщает пресс-служба главы региона. Первый при поддержке главы региона был открыт в 2018 году совместно с Восточно-Сибирской железной дорогой на острове «Юность».

– Задача кванториумов – вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях. И нам это удается. Профессия «ученого» становится все более востребованной. На площадке этого кванторума занимается 480 ребят от 12 лет и старше. Обучение в технопарке бесплатное. В 2020 году планируем открыть кванториум в Усолье-Сибирском, на очереди Братск, Усть-Илимск и Ангарск. Кроме того, до 2022 года у нас появятся девять мобильных кванториумов, которые будут работать в малых городах, селах и поселках, – отметил глава региона.

«Кванториум Байкал» оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов, девять из них имеют ученую степень. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в инновационном центре «Сколково» в Москве. Обучение проводится по шести квантумам: энерджиквантум, геоквантум, биоквантум, VR/AR– квантум, наноквантум, IT-квантум, хайтек-зона для всех квантумов.

Две команды детского технопарка «Кванториум Байкал», который относится к Центру развития дополнительного образования детей, стали победителями тематической образовательной программы «Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант». Они были приглашены для участия в тематических образовательных программах, которые проводились в Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке и во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Конкурс проведен Федеральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования».

Обучающиеся геоквантума под руководством научного сотрудника Антона Гладкова принимают участие в реализации научно-образовательного проекта «Уникальная лаборатория: пещера Охотничья», поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи. Кванторианцы входят в состав научных коллективов, участвующих в конкурсах на предоставление грантов Российского фонда фундаментальных исследований и правительства Иркутской области.