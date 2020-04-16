Сергей Тен – о дистанционном обучении: «Произошло всё, как по Черномырдину»

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Россия оказалась не готова к дистанционному обучению, которое ввели из-за режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. И чем дальше от больших городов с высоким уровнем доходов и цифровизации, тем сильнее проявляются все недостатки этого механизма. Так считает депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен. – Продолжаю изучать тему дистанционного обучения. Чем больше погружаешься, тем больше понимаешь, произошло всё, как по Черномырдину – хотели как лучше, получилось как всегда. А ещё вспоминается всем известный стендап Алексея Щербакова: «Каждый день я хожу в школу, каждый день я делаю уроки». Но если раньше родители помогали делать «домашку», то теперь в условиях самоизоляции им приходится выполнять ещё и роль учителя. А это ой как не просто, – пишет парламентарий у себя на странице в соцсети «Фейсбук», Депутат отмечает, что сложности с дистанционным обучением возникают на самом первом уровне. Не в каждой семье есть необходимые гаджеты – планшеты, ноутбуки, устойчивая связь. Всё осложняется, если в семье несколько детей. Более того, в той же Иркутской области есть посёлки, где до сих пор нет даже мобильной связи, не говоря уж об интернете. – Само использование гаджетов – вопрос, я так понял, ещё не изучен до конца. Насколько обучение через тот же ноутбук безопасно для психики младшеклассников? Полчаса перед компьютером еще куда не шло, а если уроков четыре или пять? Шариковую ручку детям заменит клавиатура. Может быть общество будущего и должно быть другим, но пока это не укладывается в голове, – комментирует Сергей Тен. Впрочем, отмечает он, сейчас выбора у россиян пока нет. Однако на будущее возникшие проблемы необходимо решить, в том числе, и через законодательные инициативы. – И тут я прошу ваших советов. Нам нужна помощь людей, которые каждый день с этим сталкиваются. Давайте ответим на несколько наших открытых вопросов максимально развернуто, и еще я прошу подключить к этим вопросам друзей и знакомых с детьми, – обратился к читателям депутат. Список включает семь вопросов. Ознакомиться с ними можно на странице Сергея Тена . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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