Шандуньский университет путей сообщения и ИрГУПС договорились о сотрудничестве

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Шандуньский университет путей сообщения (КНР) обратился к ИрГУПСу с предложением о расширении сотрудничества в сфере транспорта, логистики и экономики. Предложение озвучил проректор китайского вуза Тан Юн на встрече с ректором ИрГУПСа Сергеем Каргапольцевым в рамках официального визита делегации ШУПС в Иркутск.

– Помимо участия наших университетов в программе по обмену студентами, мы хотим расширить сотрудничество в области экономики, транспорта и логистики, – сказал он.

Как сообщает пресс-служба ИрГУПСа, 12 октября иркутский вуз посетили директор Института иностранных языков Сун Янь янь, проректор ШУПС Тан Юн, замдиректор Инженерного института транспорта и логистики ШУПС Чэнь Цзянь лин и замдиректор Института экономики и менеджмента Сунь Е.

Фото пресс-службы ИрГУПСа

Представители вуза-партнера выступили с предложением по разработке программ двойного дипломирования по интересующим китайскую сторону направлениям – логистика и транспорт, а также узнали о том, как проходит обучение в ИрГУПСе десяти студентов ШУПС, изучающих русский язык в Центре международных образовательных программ.

СПРАВКА:

Иркутский государственный университет путей сообщения активно сотрудничает с Восточно-Китайским Транспортным Университетом, Тяньзиньским университетом науки и техники, Даляньским транспортным университетом. В рамках сотрудничества студентам ИрГУПСа предоставляется возможность пройти обучение в вузах-партнерах. Учащиеся могут не только освоить новые знания по своим специальностям, но и приобрести хорошие языковые навыки, познакомиться с удивительной китайской культурой, завести знакомства со студентами из разных стран.