Школа в братском селе Покосное примет учеников в январе 2020 года

Братский район, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Образовательный процесс в новом здании школы села Покосное Братского района начнется в январе 2020 года. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочего визита в район.

Школу начали строить в 2017 году в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Старое здание, 1957 года постройки, было признано аварийным и снесено в мае 2019 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, общая стоимость работ составила 330 млн рублей, из них 314 млн рублей из областного бюджета, 16 млн рублей – из местного.

В настоящее время основные общестроительные работы закончены, ведется поставка и расстановка оборудования. В комплекс школы входят учебный блок, трансформаторная подстанция, модульная котельная, гараж, очистные сооружения.

Школа построена с соблюдением современных норм и требований. Оборудована лифтом для обеспечения доступа инвалидов на все этажи, предусмотрен большой и вместительный актовый зал, кроме кабинетов химии, биологии и физики, предусмотрены отдельные классы для лабораторных работ. Спортивный зал оборудован всем необходимым снаряжением, современная отделка зала (резиновое покрытие) позволит проводить районные спортивные соревнования.