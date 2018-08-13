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13.08.2018

Школы и детсады Иркутской области до 20 августа проверят на пожарную безопасность

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в преддверии нового учебного года инспекторы МЧС проверяют на пожарную безопасность школы и детсады. Приёмку планируется завершить до 20 августа, сообщает пресс-служба спасателей.

Всего в Иркутской области насчитывается чуть больше двух тысяч школ и детсадов, приняты уже 576 организаций, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области. Во время приёмки проводится комплекс профилактических мероприятий: обследования, противопожарные инструктажи и беседы.

– Проведено 897 тренировок по отработке действия в случае возникновения пожара. В сентябре во всех учебных заведениях региона пройдёт месячник безопасности, который подразумевает проведение открытых уроков и тренировочные эвакуации, – рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

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