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12.09.2018

Школьники поселка Уян приступят к учебе 13 сентября

Куйтунский район, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Образовательный процесс для учащихся средней общеобразовательной школы посёлка Уян Куйтунского района, где 11 сентября произошло обрушение перехода между двумя корпусами, возобновится 13 сентября.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Поскольку другой школы в Уяне нет, а до ближайшего населённого пункта большое расстояние, принято решение учебный процесс проводить в самом посёлке. Школьная мебель и учебные принадлежности сегодня перенесены из здания школы в места временного обучения: медицинскую амбулаторию, детский сад и местный клуб. Все готово для обучения 230 учеников.

– Вчера на месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета, которые в будущем и определят виновных в случившемся. Пришедший в аварийное состояние переход не эксплуатировался с 2009 года. К сожалению, администрация Куйтунского района не подавала сведения о состоянии школы ни в рейтинг министерства образования, ни в рейтинг министерства строительства. Считаю, что школу в Уяне надо сносить, и строить новую, по принципу возведения школ №23 и №19 в городе Иркутске. В этом меня поддерживают и специалисты Минстроя. Пока мы ждем заключения экспертов, которые проводят обследование здания, после этого будет принято окончательное решение, – отметила министр.

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