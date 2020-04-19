Школьников из Приангарья приглашают на онлайн-конкурс по английскому языку

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Школьников из Иркутской области приглашают поучаствовать в онлайн-конкурсе по английскому языку «Mr. Bright» от ИГУ и образовательного центра «Easy School», который пройдет 24-26 апреля.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Открывай» на Байкале. По информации организаторов, это не традиционная олимпиада по английскому языку, а способ для школьников проявить себя, показать свои знания и выиграть призы. В этом году 30 лучших участников получат бесплатную путевку в проектный лагерь на Байкале.

– Мы хотим, чтобы даже в условиях сложившейся ситуации школьники смогли поучаствовать в конкурсе, задания можно будет выполнить из любой точки Иркутской области, оставаясь при этом дома, – говорят организаторы.

В прошлом году свои знания проверили около 700 школьников из Приангарья. Участие в конкурсе бесплатное. Приглашаются ученики 7-11-х классов.

КООРДИНАТЫ:

Для участия в конкурсе нужно 24-26 апреля зайти на сайт открывайнабайкале.рф , а перед этим зарегистрироваться по ссылке . Задания будут доступны с 12:00 24 апреля до 12:00 26 апреля. Их можно будет выполнить в любое удобное время.