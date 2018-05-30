«Школу будущего» планируется открыть в Иркутске в сентябре 2019 года

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в сентябре 2019 года планируется открыть «Школу будущего». Об этом сообщил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол по итогам встрече с учителями и воспитателями, которая прошла в Ленинском округе, сообщает его пресс-служба. Он напомнил, что этот проект, реализуемый Ростехом, предполагает создание социально значимого образовательного комплекса с поселком для приемных семей. В школе будет обучатся около тысячи ребят, примерно 150 из них – дети из приемных семей. Сейчас идёт отбор участников проекта, это около 30 семей. Для их проживания на территории школы строятся коттеджи, переезд предполагается за счёт средств проекта. Сергей Сокол отметил, что строительство комплекса уже началось. До конца октября 2018 года должен быть закрыт тепловой контур, после начнётся этап внутренних отделочных работ. – Такие современные социальные проекты просто необходимы и жителям, и педагогам. И нужно, чтобы их было как можно больше. Мы хотим, чтобы уровень подготовки в школах соответствовал нашим ожиданиям. Она должна быть качественной. Сегодня требования к профессии учителя значительно выросли, но при этом должно расти внимание к учителям. Необходимо создавать условия, чтобы эта специальность была востребованной, – отметил Сергей Сокол. Он напомнил, что развитие образования стало одним из важных направлений, обозначенных в указе президента страны «О национальных целях и стратегических задачах». Среди основных задач – внедрение новых методов обучения, создание современной цифровой образовательной среды, внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов. Он также отметил, что необходимы качественные программы подготовки и повышения квалификации, которые соответствуют современным требованиям. Их можно организовывать на базе работающих в области вузов. Во встрече также принял участие депутат Государственной Думы РФ Алексей Красноштанов. Он рассказал о строительстве школ, поддержке образовательных учреждений. Отвечая на вопрос учителей о нехватке средств на проведение ремонтов в образовательных учреждениях, Сергей Сокол сообщил, что за три года объем финансирования текущего ремонта образовательных учреждений Иркутска вырос практически в три раза, но этих средств недостаточно. Кроме того, в областном центре особенно остро ощущается нехватка новых школ. – Иркутск для перехода на односменный режим работы нуждается еще в 50 новых школах. Без участия в федеральных программах и софинансирования областного бюджета справиться с этими задачами невозможно. Также существует проблема оснащения новых школ оборудованием для этого необходимо внести изменения в областное законодательство и предусмотреть в бюджете отдельной стройкой расходы на оснащение образовательных организаций средствами обучения и воспитания, – подчеркнул Сергей Сокол. Напомним, он принимает участие в праймериз партии «Единая Россия» по определению кандидатов на выборы в Законодательное собрание Иркутской области. В Приангарье документы на участие в предварительном голосовании подали около 200 человек. Само голосование «Единой России» по определению кандидатов на выборы состоится 3 июня. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей красноштанов

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