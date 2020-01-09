Школу на 520 мест в Бирюсинске рассчитывают открыть к 2021 году

Бирюсинск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тайшетского района Александр Величко заложил капсулу на месте строительства новой школы в Бирюсинске. Открыть учебное заведение планируют в 2021 году, сообщает пресс-служба районной администрации.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 520 мест. На участке, кроме школы, должны будут обустроить площадки для торжественных построений и подвижных игр, физкультурно-спортивную зону (включая два спортзала), зону отдыха, учебно-опытную зону, хозяйственную зону, дизельную электростанцию, блочно-модульную котельную, трансформаторную подстанцию, проезды и элементы благоустройства.

Отметим, для строительства школы пришлось корректировать проектно-сметную документацию. Стоимость проекта выросла с 316 до 542 миллионов рублей, число этажей школы было увеличено до пяти. Общая площадь здания составит 13,9 тысяч квадратных метров.