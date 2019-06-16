Сибирское отделение РАН поддерживает Игоря Бычкова на выборах ректора ИГУ

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Президиум Сибирского отделения Российской академии наук поддержал академика Игоря Бычкова на выборах ректора Иркутского государственного университета. Единогласное решение об этом принято на заседании президиума 13 июня.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, председатель СО РАН Валентин Пармон в разговоре с корреспондентом издания «Континент Сибирь» отметил: «…утверждение ректором Игоря Бычкова – это в первую очередь широкая научная работа с молодежью, широкий спектр коммуникаций с другими университетами и научными центрами. Игорь Вячеславович до тонкостей знает жизнь и работу всех академических институтов Иркутска, что является важнейшим фактором интеграции для интеграции науки и образования в регионе. Поэтому с точки зрения академического сообщества кандидатура Игоря Бычкова на позицию ректора ИГУ – это идеальный вариант».

Напомним, 18 июня аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ рассмотрит кандидатуры на пост ректора ИГУ, которые утвердил ученый совет вуза: доктора экономических наук, доцента Олега Архипкина и доктора технических наук, академика РАН, профессора Игоря Бычкова. Затем состоится конференция работников и обучающихся университета, на которой будет избран ректор ИГУ.