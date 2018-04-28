Современные стандарты педагогических технологий обсудили учителя бурятского языка и литературы УОБО

УОБО, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском педагогическом колледже имени Доржи Банзарова состоялся семинар-практикум «Использование современных педагогических технологий на уроках бурятского языка в условиях ФГОС». В нем поучаствовали педагоги УОБО, представители ИГУ и местной администрации. Как сообщает пресс-служба регправительства, основными темами докладов и мастер-классов стали «Этнокультурный компонент в образовательном процессе школы» и «Организация уроков бурятского языка и литературы с использованием современных педагогических технологий». Приветствуя участников семинара, руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев отметил, что в 2013 году впервые была разработана долгосрочная целевая программа Иркутской области «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016 годы. С 1 января 2014 года эта программа была включена в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры», действие которой продлено до 2020 года. Глава округа отметил, что при реализации программы приоритет отдается укреплению материально-технической базы школ, проведению мероприятий, направленных на популяризацию и повышение интереса к бурятскому языку у населения. За пять лет в школы округа поступило 20 тысяч 842 экземпляра учебников, методической, художественной и справочной литературы, 38 комплектов презентационного оборудования, 37 компьютеров, шесть ноутбуков. – Впервые за последние три года выпускники девятых классов в рамках прохождения государственной (итоговой) аттестации начали сдавать экзамены по бурятскому языку по выбору. Это показывает, что у школьников растет интерес к изучению родного языка, – отметил Анатолий Прокопьев. Кроме того, глава округа напомнил, что региональным институтом развития образования утверждена региональная концепция преподавания родного (бурятского) языка и литературы. На основе данной концепции разработаны примерные программы для общеобразовательных организаций округа по учебным предметам «Бурятский язык» и «Бурятская литература». СПРАВКА: В настоящее время из 207 общеобразовательных школ УОБО, включая структурные подразделения, изучение бурятского языка в округе ведется в 72 учреждениях, что составляет 34,8%. Как предмет бурятский язык изучается в 45 школах, как факультатив – в 18 школах, совмещение (как предмет и факультатив) – в девяти школах.

Число обучающихся родному языку – 4 953 человека, что составляет 25,4% из общего количества (19 490). Из них как предмет бурятский язык изучают 3 548 человек, как факультатив – 1 405. Программы дошкольного образования с изучением бурятского языка реализуются в 28 детских садах из 90 ДОУ, что составляет 31% от общего числа детских садов в округе. Занятиями по формированию речевых навыков устной родной речи охвачено 1 098 воспитанников из 7 104 детей. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... анатолий прокопьев

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