Стипендии губернатора Иркутской области получили 70 аспирантов, студентов и курсантов

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве региона 13 декабря состоялась церемония награждения стипендиатов губернатора Иркутской области 2019 года: студентов, курсантов и аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Как сообщает пресс-служба главы региона, именные свидетельства и значки вручил первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.

– В этом году мы в 25 раз вручаем губернаторские стипендии студентам. Победителями конкурсного отбора стали 20 аспирантов, 50 студентов и курсантов. Особо хочется отметить, что Иркутский национальный исследовательский технический университет ежегодно подает наибольшее количество заявок, на втором месте – Иркутский государственный университет, на третьем – медицинский университет, – отметил Владимир Дорофеев.

В 2019 году на соискание стипендий было подано 123 студенческих заявок от девяти вузов и 25 заявок от аспирантов из шести вузов и одного научного института. Размер стипендии составляет 55 тысяч рублей для аспирантов и 50 тысяч рублей для студентов, курсантов. Стипендия выплачивается аспирантам в дополнение и вне зависимости от получаемых ими стипендий или других выплат в образовательных и научных организациях.