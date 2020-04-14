Стипендии одаренным детям из Приангарья увеличили вдвое

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в два раза увеличен размер стипендии одаренным детям. По решению врио главы региона Игоря Кобзева сумма выплаты составит 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, стипендии являются одной из форм государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Они присуждаются на конкурсной основе за достижения в области культуры и искусства. Единовременные социальные выплаты в регионе назначаются с 2001 года. Первые награды в размере пяти тысяч рублей получили 10 человек. Теперь ежегодно жюри определяет 60 стипендиатов. В прошлом году на конкурс поступило 130 заявок.

За все годы стипендиатами стали 740 юных талантов из разных муниципальных образований Иркутской области. Все они неоднократно представляли регион на престижных конкурсах, фестивалях, выставках не только в России, но и за ее пределами. Участие в конкурсных отборах на соискание стипендии за все годы приняли около двух тысяч детей.

Стипендиатов награждают каждый год в конце мая. В этом году церемонию планируется провести 18 мая. На выплату повышенных стипендий заранее предусмотрели 3 млн рублей из областного бюджета в рамках госпрограммы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.