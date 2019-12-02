Студенты ИГУ поучаствовали в работе Европейской школы в Томске

Иркутск, Томск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Научная молодежь исторического факультета ИГУ приняла участие в работе Европейской школы, которая прошла в Томске в конце ноября.

Как сообщает пресс-служба вуза, слушатели школы познакомились с отношениями Российской Федерации и Европейского союза, интеграционными процессами в ЕС, перспективами российско-европейского взаимодействия в сфере образования, экономики, культурного обмена и международных отношений.

– Участие в работе комплексных научных школ такого рода позволяет молодежи расширить охват тем, исследуемых в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ, глубже усвоить информацию, получаемую в ходе преподаваемых спецкурсов, развить научные контакты со сверстниками и исследователями из различных стран и регионов России, – подчеркнул доцент исторического факультета ИГУ Илья Олейников.

На школе выступили эксперты представительства ЕС в России, исследователи из Института Европы РАН и Томского государственного университета. Прошли дискуссии и интерактивы. Обращаясь к участникам, посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил их интерес не только к Европе, но и к Азии, а также подчеркнул, что они «являются живыми мостами между Европой и Азией».

От ИГУ в школе участвовали студент четвертого курса направления «Политология» Алиса Золотарева, магистранты направлений «Международные отношения» и «Политология» Антон Калюга и Надежда Землина, аспирант направления «Всеобщая история» Елена Кичатинова.

– Европейская школа открыла для меня новые горизонты в сфере международного сотрудничества России и Евросоюза. Очень интересно было послушать актуальную информацию от первых лиц представительства ЕС в России и задать интересующие вопросы непосредственно специалистам и дипломатам, участвующих в принятии решений. Помимо вопросов интеграции ЕС и взаимодействия с Россией, на мероприятии обсуждались различные образовательные программы, позволяющие студентам из России пройти стажировку или получить высшее образование в различных европейских университетах. Эта информация была весьма полезной для меня. В целом, Еврошкола прошла очень продуктивно в плане практического применения английского языка, получения актуальных знаний и обретения новых знакомств, – сказал Алиса Золотарева.

Кроме обучающих занятий, организаторы также провели конкурсный отбор по некоторым номинациям. По итогам в число победителей вошли представители ИГУ: Антон Калюга – Мистер дипломатия, Алиса Золотарева – Мисс коммуникация.