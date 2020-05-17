Студенты ИГУ повысили свою финансовую грамотность

Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Новую информацию в области финансов получили студенты Иркутского государственного университета на прошлой неделе.

Специально для них Центр содействия занятости и трудоустройства выпускников ИГУ организовал онлайн-лекции по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба вуза. Прочитала их специалист ПАО «Сбербанк» в Иркутске Евгения Кобелева.

Первое занятие прошло 12 мая и посвящалось некоторым современным мошенническим действиям. Лектор затронула такие вопросы как: «Что нужно делать, чтобы избежать встречи с мошенником», «Как вести себя, чтобы не попасть «на крючок» мошенника». Также студенты получили полезные советы по использованию чеков и правил поведения при звонках от мошенников.

Второе занятие прошло через 14 мая. В рамках лекции студенты получили информацию о кредитах в микрофинансовых организациях. Участники обсудили понятие и виды таких организаций, их плюсы и минусы, поговорили о правильных действиях при займах.

– Во время самоизоляции у нас появилось больше времени для саморазвития, и такие мероприятия позволяют получать новые знания беспрерывно. С вопросами, которые мы обсудили на лекциях, каждый из нас сталкивается буквально каждый день, поэтому полученная информация крайне актуальна и полезна, – поделилась впечатлениями студентка Юридического института ИГУ Диана Губарева.

По итогам принято решение о продолжении лекций. Запрос об этой возможности направлен в соответствующие организации.