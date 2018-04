Студенты ИрГУПС получат международные сертификаты Chartered Institute of Logistics and Transport

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет путей сообщения заключил соглашение о реализации программы двойного дипломирования по направлению бакалавриата «Менеджмент» с Международным университетом логистики и транспорта во Вроцлаве в Польше. Как сообщает пресс-служба вуза, вуз-партнер ИрГУПС является единственным университетом в Центральной и Восточной Европе, который аккредитован The Chartered Institute of Logistics and Transport (Великобритания). СПРАВКА: Британский Chartered Institute of Logistics and Transport (Чартерный институт логистики и транспорта) – крупнейшая международная организация, объединяющая специалистов работающих в сфере логистики и транспортных цепей поставок, одновременно является Национальным Советом всемирной организации CILT International.

Длительность обучения – стандартные четыре года, три семестра из которых студенты будут учиться в ИрГУПС, затем полтора года в Польше и на последний год обучения снова вернутся в Россию.

Выпускники программы получат два диплома – диплом бакалавра менеджмента ИрГУПС и диплом бакалавра Международного университета логистики и транспорта г. Вроцлав, в дополнение к которому европейский вуз прилагает международный сертификат CILT, который признается и котируется ведущими логистическими компаниями всего мира.

Прием на в ИрГУПС на программу двойного дипломирования начнется в 2019 году.

