|Образование
|26.04.2018
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Студенты ИрГУПС получат международные сертификаты Chartered Institute of Logistics and Transport
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Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет путей сообщения заключил соглашение о реализации программы двойного дипломирования по направлению бакалавриата «Менеджмент» с Международным университетом логистики и транспорта во Вроцлаве в Польше.
Как сообщает пресс-служба вуза, вуз-партнер ИрГУПС является единственным университетом в Центральной и Восточной Европе, который аккредитован The Chartered Institute of Logistics and Transport (Великобритания).
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