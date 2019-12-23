Студенты вузов и ссузов Иркутска поучаствовали в олимпиаде по психологии

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Олимпиада по психологии прошла в ИГУ 20 декабря. Интеллектуальное соревнование для студентов иркутских вузов и ссузов традиционно организовал факультет психологии ИГУ.

– Несмотря на отчетно-зачетный период во многих образовательных учреждениях, в этом году заявок на олимпиаду было более чем достаточно, что свидетельствует о возрастающем интересе к психологии у молодежи. Психологические знания, которые участники получают в рамках нашего мероприятия, безусловно, пригодятся им в будущем – при поступлении в вуз, в магистратуру, в процессе обучения и т.д., – отметила помощник декана по НИРС факультета психологии ИГУ Анна Маркер.

Как сообщает пресс-служба университета, в олимпиаде участвовали студенты учебных подразделений ИГУ, БГУ, Иркутского юридического института (филиала) университета прокуратуры РФ, Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта, Иркутского областного колледжа культуры, Ангарского медицинского колледжа, Ангарского педагогического колледжа. В жюри олимпиады вошли доценты и преподаватели факультета психологии ИГУ, а также сторонний эксперт – директор Ангарского образовательного центра ИГУ Ольга Крапчетова.

По результатам среди студентов вузов первое и третье места заняли студентки ИГУ Александра Стрельцова и Екатерина Косякова, второе – студентка Иркутского юридического института (филиала) университета прокуратуры РФ Дарья Арнаутова.

В индивидуальном первенстве среди учащихся ссузов: первое место – Яна Тимошенко (Иркутский областной колледж культуры), второе место – Екатерина Шульга (филиал Ангарского педагогического колледжа в Усолье-Сибирском), третье место – Милена Герасимова (Иркутский областной колледж культуры).

Также подведены итоги индивидуального первенства среди студентов-психологов ИГУ.