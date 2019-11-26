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Образование
27.11.2019

Студентка ИГУ поучаствовала в общероссийском форуме «Россия студенческая»

Иркутск, Москва, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первокурсница Иркутского государственного университета Галина Рудкина приняла участие в шестом общероссийском форуме «Россия студенческая», который прошел в Москве с 19 по 23 ноября.

Как сообщает пресс-служба вуза, в рамках работы площадки «Студенческий event» иркутянка и другие участники разрабатывали актуальные подходы к реализации задуманных проектов, прогнозировали появление профессий, непосредственно связанных с деятельностью направления, а также оценивали возможности самоуправления российских вузов при организации масштабных проектов.

– Только положительные эмоции! Невероятно интересно, хотя местами и сложно. На образовательных площадках, которые шли по 12 часов четыре дня, мы узнали очень много новой полезной информации, в частности о тонкостях реализации мероприятий на различных уровнях. Мы пообщались со спикерами, у которых за спиной десятки проектов федерального масштаба, прослушали интересные лекции о PR в 21 веке и даже разработали собственные мероприятия, почти готовые для дальнейшей реализации, – сказала Галина Рудкина, которая учится на отделении педагогического, социального и специального образования Педагогического института ИГУ.

Форум стал образовательной и дискуссионной площадкой для 800 студентов из 70 регионов России. Основными темами обсуждения стали стратегическая роль органов студенческого самоуправления и студенческих объединений в реализации Национальных проектов России, связи внеучебной деятельности с будущим профессиональным треком студентов.

Работа форума прошла по шести направлениям. «Студенческий event», в котором участвовала студентка ИГУ. «Студенческие клубы», где проанализировали деятельность студенческих клубов по «8 ключам успеха», а также разработали стратегию развития направления на 2020 год. «Наставничество» – участники пришли к выводу, что в будущем будет превалировать индивидуальный подход и онлайн-коммуникация для заочной работы на ранних этапах. «Студенческое самоуправление» – знакомство с технологиями решения проблем внутри органов студенческого самоуправления, а также изучение нормативно-правовых актов. «Медиа» – обсуждение проблемы дезинформации через социальные сети, исчезновение лайков в Instagram и следование выявленным трендам. «Качество образования» – участники проработали механизмы по созданию особых комиссий, которые смогут решать проблемы качества образования со стороны студентов.

Также в рамках форума прошла пленарная сессия на тему «Студенческое самоуправление как механизм со-управления академической средой», участие в которой принял министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. Приветствуя участников, он подчеркнул, что для университета самым важным и самым главным является студент.

– Мы обсуждаем с ректорским сообществом вопросы реализации нацпроектов. В нацпроекте «Наука» в центре внимания – ученый, в национальном проекте «Образование» – в центре тот, кто приходит получать образование. Для высшего образования это, конечно, вы. И если университет по-настоящему ориентируется на подготовку конкурентоспособных выпускников, то, конечно, он будет во многом опираться на систему студенческого самоуправления, – рассказал министр.

Он отметил, что вопрос студенческого самоуправления как части управленческих структур вузов обсуждался год назад, а также отметил положительную динамику в этом направлении за прошедшее время.

Организаторами форума «Россия студенческая» выступили общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», Московский политехнический университет при содействии министерства науки и высшего образования Российской Федерации, федерального агентства по делам молодежи, комитета общественных связей и молодежной политики Москвы и Ресурсного молодежного центра.

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